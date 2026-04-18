โลกป่วนต่อ! อิหร่านยิงเรือบรรทุกน้ำมัน ขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุช อ้างเหตุสหรัฐฯ ละเมิดความไว้วางใจ

อิหร่านประกาศเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ไปจนถึงวันที่ 21 เม.ย.แต่ยังไม่ทันข้ามวันก็กลับมาปิดอีกครั้ง อ้างเหตุสหรัฐฯ ละเมิดความไว้วางใจ ยังคงปิดล้อมอิหร่านทางทะเล ล่าสุด UKMTO รายงานเรือบรรทุกน้ำมันไม่เปิดเผยชื่อถูกเรือรบอิหร่านยิงที่ช่องแคบฮอร์มุช ลูกเรือปลอดภัย
องค์การติดตามการเดินเรือของสหราชอาณาจักร (UK Maritime Trade Operations: UKMTO) ออกประกาศว่า เรือติดอาวุธของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ได้ยิงใส่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ด้านชายฝั่งโอมาน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.
UKMTO ระบุว่าได้รับการแจ้งโดยตรงจากกัปตันเรือ ซึ่งรายงานว่า ถูกเรือปืนของ IRGC จำนวน 2 ลำเข้าประชิด ในระยะประมาณ 20 ไมล์ทะเล (30 กิโลเมตร) นอกชายฝั่งประเทศโอมาน
กัปตันเรือระบุว่า ไม่มีการเตือนทางวิทยุล่วงหน้าก่อนยิงใส่เรือลำดังกล่าวซึ่ง UKMTO ไม่ได้เปิดเผยชื่อ
“มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันและลูกเรือปลอดภัย” โพสต์ของ UKMTO ระบุ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านกลับมาบังคับใช้ข้อจำกัดเข้มงวดต่อการเดินเรือที่ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบโต้คำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ว่า การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่ใช้ท่าเรืออิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยสมบูรณ์
กองทัพเรือของ IRGC โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันเสาร์ ว่า ตราบใดที่การเดินเรือไม่ว่าจากต้นทางจากอิหร่านหรือปลายทางที่อิหร่าน ยังคงอยู่ภายใต้การคุกคาม สถานะของช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกจำกัดการเดินเรือเหมือนเดิม
กองทัพอิหร่านระบุว่า ได้กลับมาบังคับใช้ข้อจำกัดต่อการผ่านของเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกามีการละเมิดความไว้วางใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่าย
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โพสต์บน X ว่าช่องแคบดังกล่าวเปิดให้เดินเรือได้ไปจนถึงวันสุดท้ายตามข้อตกลงหยุดยิงคือวันที่ 21 เม.ย. แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมง สื่อของรัฐอิหร่านยืนยันว่า กองกำลังติดอาวุธอิหร่านมีการควบคุมการผ่านของเรืออย่างเต็มรูปแบบ และการผ่านดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ หากการปิดล้อมทางทะเลโดยสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ยืนยันว่าการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กับเตหะราน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกเมื่อใดและที่ใด หลังจากการเจรจารอบแรกในกรุงอิสลามาบัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ
ฟาร์ส สำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน รายงานคำแถลงของโฆษกกองทัพอิหร่านว่า เตหะรานได้อนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์จำนวนจำกัด ผ่านช่องแคบดังกล่าว แต่โชคไม่ดีที่ฝ่ายอเมริกัน ซึ่งมีประวัติละเมิดความไว้วางใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยังคงมีพฤติกรรมโจรกรรมทางทะเลและการปล้นในทะเล ภายใต้ข้ออ้างที่เรียกว่าการปิดล้อม
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า การควบคุมช่องแคบจะกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมอย่างเข้มงวดของกองกำลังติดอาวุธอีกครั้ง จนกว่าสหรัฐจะยุติการปิดล้อมเรือที่ออกจากและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่าน