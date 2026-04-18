แถลงการณ์พระราชวังกัมพูชา “กษัตริย์สีหมุนี” ทรงเข้ารับการผ่าตัด ณ รพ.กรุงปักกิ่ง

กระทรวงพระราชวังกัมพูชาออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเข้ารับการการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ตามคำแนะนำของแพทย์ ตั้งแต่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป และจะเสด็จกลับประเทศหลังพระสุขภาพดีขึ้น
วันนี้(18 เม.ย.) กระทรวงพระราชวังกัมพูชา ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ขณะนี้พระราชสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด กำลังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยและประเมินอย่างใกล้ชิดและรอบคอบที่สุด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับพระอาการว่า จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด ได้ทรงมีพระราชประสงค์เข้ารับการผ่าตัดตามคำแนะนำของแพทย์ ณ โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2026 เป็นต้นไป หลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้ว พระองค์จะประทับอยู่ต่อเพื่อรับการติดตามดูแลพระราชสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ ณ โรงพยาบาลดังกล่าวอีกระยะหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พระบรมราชชนนีแห่งชาติกัมพูชา จะเสด็จนิวัติกลับประเทศ หลังจากพระราชสุขภาพของพระองค์ดีขึ้นและแข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้ง ภายใต้คำแนะนำของคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง
จึงประกาศมาเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
วันเสาร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนวิสาขะ ปีมะเมีย พุทธศักราช 2569
กรุงพนมเปญ วันที่ 18 เมษายน 2026
ก่อนหน้านี้ สำนักพระราชวังกัมพูชาได้ออแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงรักษาพระวรกาย ณ โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน คาดว่าจะต้องประทับรักษาพระองค์ในประเทศจีนเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน คณะแพทย์กำลังถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด