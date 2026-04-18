กรมอุทยานฯ เผยภาพบีบหัวใจ "น้องเต่า" ถูกไฟคลอกตายคากองเพลิงป่าภูผาเหล็ก

เพจ PR กรมอุทยานฯ เผยภาพสุดเวทนาของ "น้องเต่า" ที่ต้องจบชีวิตอย่างโดดเดี่ยวใต้เถ้าถ่าน หลังไฟป่าลุกลามเผาผลาญบ้านหลังเดียวที่มีอยู่ สะท้อนความโหดร้ายของปัญหาไฟป่าที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่กลับพรากชีวิตเพื่อนร่วมโลกที่ไร้ทางสู้นับพันชีวิตอย่างไม่อาจประเมินค่าได้
เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เพจ "PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" โพสต์เล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจของปัญหาไฟป่าและสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบอย่างน่าหดหู่ โดยระบุว่า "เมื่อบ้านของสัตว์ป่า...กลายเป็นกองเพลิง
ไฟป่าในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่เป็นฝันร้ายที่สร้างรอยแผลลึกให้กับระบบนิเวศอย่างไม่อาจประเมินค่าได้ เมื่อเปลวเพลิงเริ่มลุกลาม มันไม่ได้ทำลายเพียงแค่ต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงมนุษยผ่านวิกฤตฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ที่สำคัญที่สุดคือ สัตว์ป่า ผู้อาศัยที่ไร้ทางสู้ ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้ายจากการถูกพรากที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร หลายชีวิตต้องดิ้นรนหนีตายท่ามกลางความร้อนระอุ ขณะที่อีกนับพันชีวิตต้องจบลงอย่างโดดเดี่ยวใต้เถ้าถ่านที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อ
จากการปฏิบัติงานลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่าอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จังหวัดสกลนคร ได้มีการเผยแพร่ภาพสุดสะเทือนใจที่กลายเป็นเครื่องเตือนใจคนทั้งสังคม คือภาพร่างของ "เต่า" ที่ถูกไฟคลอกตายในสภาพที่น่าสลดใจ เจ้าหน้าที่ต้องพบกับการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าในระหว่างการเข้าสกัดเพลิง ควันที่ลอยคละคลุ้งเหนือผืนป่าในวันนี้ แท้จริงแล้วคือลมหายใจสุดท้ายของเพื่อนร่วมโลกที่พยายามหนีจากบ้านเพียงหลังเดียวที่มีอยู่ แต่กลับต้องถูกขังไว้ในกองเพลิงจนสิ้นใจ สร้างความโศกเศร้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ต้องมาเห็นภาพความพ่ายแพ้ของธรรมชาติเช่นนี้
ปัญหาไฟป่าเกือบทั้งหมดล้วนมีสาเหตุหลักมาจากฝีมือมนุษย์ ที่ต้องการเพียงผลประโยชน์ส่วนตนเพียงเล็กน้อย เช่น การเผาเพื่อหาของป่าหรือการล่าสัตว์ แต่ผลลัพธ์ที่ตามมากลับมหาศาลเกินกว่าจะรับผิดชอบไหว ทั้งนี้ การลักลอบเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอวิงวอนให้ทุกคนหยุดเผาป่าและหันมาช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อรักษาบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่"