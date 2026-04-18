เพจดังฉะ "แยม ฐปณีย์" สื่อเพื่อสันติภาพหรือเพื่อใคร? หลังเมินข่าวเจ้าหน้าที่พลีชีพในปอเนาะ

ดราม่าสื่อชายแดนใต้ระอุ! หลังจาก 'แยม ฐปณีย์' ยื่นหนังสือนายกฯ ร้องถูก IO โจมตีและปมแม่ทัพภาค 4 พาดพิงปอเนาะ ล่าสุดเพจ 'จักรวาลด้อมส้ม' สวนกลับแรง ตั้งคำถามถึงจริยธรรมการนำเสนอข่าว จี้จุดทำไมเมินรายงานเหตุแนวร่วม BRN ยิงเจ้าหน้าที่ดับคาปอเนาะสายบุรี ทั้งที่อ้างตัวเป็นสื่อเพื่อสันติภาพมาตลอด 18 ปี
จากกรณี แยม ฐปนีย์ ยื่นหนังสือถึงมือนายกฯ ปมแม่ทัพภาค 4 พาดพิงเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ก่อการร้าย รวมถึงถูก IO โจมตี
ล่าสุด วันนี้ (18 เม.ย.) เพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิการทำหน้าที่ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ที่ไม่รายงานข่าวการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่จากการปะทะในปอเนาะที่ อ.สายบุรี ทั้งที่อ้างว่าเป็นสื่อเพื่อสันติภาพมาตลอด จึงถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียวเพื่อตอบโจทย์วาระของใครบางคนหรือไม่ โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"#ทุกคนคะ สื่อเพื่อสันติภาพ... ของใคร?
พี่แยมเป็นสื่อมวลชนที่เกาะติดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด ไม่น้อยกว่า 18 ปี พี่แยมเคยบอกว่า " เราไม่ใช่แค่ทำข่าว แต่ได้ศึกษาหาความรู้ รวมถึงการสัมภาษณ์แกนนำ BRN ก็เพื่อให้รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร และอะไรบ้างที่จะนำไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริง " พี่แยมเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.สายบุรี ปัตตานี พี่แยมไปร่วมงาน มลายูรายาเกือบทุกปี ทุกอย่างดูโอเคมาก
แต่เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 68 พี่แยม Thapanee Eadsrichai และ The Reporters เห็นข่าวนี้มั้ยคะ ผกก.สภ.สายบุรีได้รับแจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดบริเวณสถาบันปอเนาะ อ.สายบุรี จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้น ได้รับแจ้งว่ามีการใช้พื้นที่บางส่วนเป็นสถานที่ฝึกร่างกายและแหล่งหลบซ่อนพักพิงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ด.ต.สมศักดิ์ หัวหน้าชุด EOD เข้าตรวจสอบด้านหลังปอเนาะ ได้เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้า ผู้ก่อเหตุแนวร่วม BRN ยิงใส่ทันทีทำให้ ด.ต.สมศักดิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ต้องอพยพนักเรียนออกจากปอเนาะ 132 ชีวิตเพื่อความปลอดภัย ข่าวนี้ถูกรายงานโดย ไทยพีบีเอส เดลินิวส์ ข่าวสด อมรินทร์ เนชั่น อิศรา แต่พี่แยมที่ทำงานเพื่อ "สันติภาพในชายแดนใต้" มาตลอด 18 ปี ไม่เสนอข่าวแม้แต่บรรทัดเดียว
ในขณะที่งาน Melayu Raya ปีไหนก็ไป สัมภาษณ์แกนนำ BRN ก็ทำ แต่เจ้าหน้าที่ที่พลีชีพเพื่อปกป้องประชาชน 132 ชีวิตในปอเนาะวันนั้น กลับไม่พูดถึง หรือชีวิตเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ 'สันติภาพ' ในนิยามของพี่แยม? สันติภาพที่แท้จริงต้องรายงานความสูญเสียทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ทั้งเจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่เลือกเฉพาะด้านที่ตัวเองต้องการ
หนูจึงมีคำถามในหัวตัวโตๆว่า พี่แยมคือสื่อเพื่อสันติภาพ... หรือสื่อเพื่อใครบางคน?"