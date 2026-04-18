ฝุ่นเชียงใหม่พ่นพิษ! วัยรุ่นต่างชาติเที่ยว อ.ปาย-เชียงใหม่ ปอดอักเสบรุนแรง หมอชี้สาเหตุ"ควันพิษ 100%"

รศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ อาจารย์หมอ มช. เผยเคสสุดช็อก นักท่องเที่ยวหนุ่มวัยเพียง 19 ปี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรคประจำตัว แต่ต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนหลังเที่ยวปาย-เชียงใหม่ พบปอดอักเสบรุนแรงจากควันพิษ PM2.5 เกือบเอาชีวิตมาทิ้งเมืองไทย หมอย้ำชัดนี่คือผลพวงจากฝุ่นพิษเกือบ 100%
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. เฟซบุ๊ก "Atikun Limsukon" หรือ รศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ออกมาโพสต์เผยเคสนักท่องเที่ยวต่างชาติวัย 19 ได้เดินทางไปเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และจ.เชียงใหม่ จนป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรง เนื่องจากได้รับควันพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ เชียงใหม่ ที่ยังคงน่าเป็นห่วง หลังค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "อันนี้อีกคน เด็กฝรั่ง 19, ไม่มีโรคประจำตัว ไม่สูบบุหรี่ มาเที่ยวปาย เชียงใหม่ ปอดอักเสบรุนแรง ต้องใช้ออกซิเจน high flow ได้ยาปฏิชีวนะ และ สเตียรอยด์ ดีขึ้น กลับมาติดตามอาการ หายแล้ว เอกซเรย์ใสปรกติ แต่เม็ดเลือดขาว eosinophils ขึ้น(ซึ่งตอนเป็นปอดอักเสบตรวจไม่ขึ้น)
อันนี้เรียกว่า acute eosinophilic pneumonia เกิดจากการสูดควันพิษ ปริมาณมาก ในเวลาอันสั้น ในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ หรือ ไม่ได้สูบเยอะเป็นประจำ นี่เป็นผลจากควันพิษแทบจะ 100% เกือบได้เอาชีวิตมาทิ้งเมืองไทย"