เพจดังซัดช่องวัน! มูฟเมนต์ไม่สมาร์ท หลังร่อนแถลงจ่อฟ้องชาวเน็ตดราม่าแบนหงสาวดี

ดราม่า #แบนหงสาวดี ยังไม่จบ! หลังช่องวัน 31 ร่อนแถลงการณ์จ่อใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการข้อความบิดเบือน ล่าสุดเพจวิจารณ์หนังชื่อดัง 'อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก' ออกโรงเตือนสติมูฟเมนต์นี้ 'ไม่สมาร์ท' ชี้การใช้กฎหมายปิดปากนักวิจารณ์มีแต่จะทำให้เสียความรู้สึก ย้ำชัยชนะที่แท้จริงต้องวัดกันที่คุณภาพผลงาน ไม่ใช่กำลังทรัพย์ในการจ้างทนายมาฟ้องคนดู
จากกรณี ดรามาแรง กรณี #แบนหงสาวดี วิจารณ์สนั่นเกี่ยวกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หลังมีการเปรียบเทียบเนื้อหาซีรีส์ “หงสาวดี” ออนแอร์ทางช่องวัน 31 มีบางส่วนคล้ายกับการ์ตูน 3 ช่อง “อโยธยาเอยาวดี” จนสังคมตั้งคำถามว่ามีการลอกเลียนแบบ หรือนำการ์ตูนเรื่องดังกล่าวไปดัดแปลงหรือไม่
ต่อมา ช่องวัน 31 ร่อนจดหมายแจง รับเคยจะซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวแต่ไม่ได้ซื้อเพราะเนื้อหาต่างกัน ชดใช้ค่าเสียเวลาให้แล้ว ด้าน “ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์” ผู้เขียนบทหงสาวดี ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงในมุมของตนเองเกี่ยวกับประเด็นดรามา ยืนยันว่าไม่ได้ลอกเลียนผลงาน ต้องการซื้อลิขสิทธิ์บางตอน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเพราะตรวจสอบแล้วเนื้อเรื่องไม่เหมือนกัน จึงยุติการเจรจาและแยกย้ายกันด้วยดี ส่วนความคล้ายคลึงที่เกิดขึ้นมาจากฐานข้อมูลประวัติศาสตร์เดียวกันหรือเป็นความบังเอิญโดยสุจริต พร้อมขออภัยหากการสื่อสารก่อนหน้านี้หรือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทำให้ทุกฝ่ายไม่สบายใจ และขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้เพียงผู้เดียว
ล่าสุดดรามายังไม่จบ หลังช่องวัน 31 ร่อนแถลงรอบ 2 ยืนยันพร้อมหารือและหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย และขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายกับข้อความที่บิดเบือนความจริง
ล่าสุด วันนี้ (18 เม.ย.) เพจดังอย่าง "อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.3 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความสื่อถึงช่องวันจากมุมมองของแฟนคลับและนักวิจารณ์ต่อกรณีความผิดพลาดในผลงานและการรับมือกับคำวิจารณ์ ชี้ การใช้กฎหมายขู่ฟ้องนักวิจารณ์เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สง่างาม ช่องควรชี้แจงด้วยความจริงใจและพิสูจน์ตัวเองด้วยคุณภาพของผลงานมากกว่าการเอาชนะด้วยคดีความ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"สำหรับผมคิดว่ามันเป็นมูฟเมนต์ที่ไม่สมาร์ทเอาเสียเลย…
ส่วนตัวติดตามผลงานของช่องวันมาตลอด น่าจะติดตามมานับสิบ ๆ ปี ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นช่องวันด้วยซ้ำ เอาจริงก็คือ Exact เก่านั่นแหละ สิ่งที่ผมอยากเห็น ในฐานะที่ต้องพูดตามตรงเลยก็คือผมเป็นแฟนของช่องคุณนั่นแหละ ก็อยากจะแนะนำให้ช่องวันพยายามแก้ไข ทำสิ่งที่มันเคยผิดพลาดให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในผลงานต่อไป ส่วนในเรื่องหงสาวดีที่มันผิดพลาด มันก็ควรจะออกมาชี้แจงให้คนที่เค้าติดตามและรู้สึกข้องใจ ได้แจ้งใจ ได้เคลียร์ ได้กระจ่างกันจริง ๆ เสียที เพราะชี้แจงทีไรมันก็จะมีชาวเน็ตไปขุดดิจิทัลฟุตพรินต์ออกมาว่าสิ่งที่ชี้แจงกับสิ่งที่เคยเขียนมันขัดแย้งกันพอสมควร
การใช้กระบวนการทางกฎหมายจะสมที่สุดเมื่อเราใช้เพื่อปกป้องตัวเอง แต่การใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อขู่ให้ทุกคนหยุดวิจารณ์ในสิ่งที่มันมีปัญหา หรือที่เค้าเรียกว่าฟ้อง SLAPP ซึ่งในฐานะนักวิจารณ์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุด ถ้าโดนขู่ฟ้อง SLAPP แล้วบางครั้งด้วยความที่ว่านักวิจารณ์หรือคนโดยทั่วไปเค้าก็ไม่ได้รู้กฎหมาย เค้าก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขากำลังพูดด้วยความสุจริตใจ มันจะมีปัญหาหรือเปล่า เพราะกระบวนการทางกฎหมายบ้านเราเป็นกระบวนการกล่าวหา
กระบวนการยุติธรรมเรา ถ้าเราสงสัยในสิ่งที่เขาวิจารณ์ว่าอาจทำให้เราเสียหาย เราสามารถไปยื่นฟ้องได้ทันที และศาลก็รับฟ้องด้วย สุดท้ายเค้าวิจารณ์โดยสุจริตก็ยังโดนฟ้องได้ แม้จะชนะหรือไม่ได้ผิด แต่มันก็ทำให้เขารู้สึกวิตกกังวล ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ ในระหว่างที่มีการฟ้องร้องคนที่โดนฟ้องจะใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานใจ บางครั้งการฟ้อง SLAPP นี่แหละ มันทำให้วัฒนธรรมในการวิจารณ์บ้านเราไม่เคยเจริญงอกงามเลย ในวงการภาพยนตร์เค้าจะมองผู้กำกับหนังที่ชอบขู่และชอบฟ้อง SLAPP แบบนี้ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครวิจารณ์ผลงานตัวเอง ก็เลยขู่ฟ้องก่อน สุดท้ายลองสังเกตสิครับ หนังไทยบางเรื่องไม่มีคนแตะเลย ผมเองก็เคยโดนขู่และโดนฟ้อง SLAPP มาบ่อยมาก ดีไม่ดีอาจจะเป็นเพจ ผ่านประสบการณ์การโดนฟ้อง SLAPP มากที่สุดก็ได้
ผมอยากบอกช่องวันว่ามูฟเมนต์นี้มันไม่สมาร์ทจริง ๆ นะครับ ถ้าสมมติว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์เค้ามา ก็แค่ออกมาพยายามชี้แจงด้วยความจริงใจ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะชี้แจงได้ สุดท้ายมันต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินอยู่ดี เราทำได้ดีที่สุดแค่เคารพความคิดเห็นคนดู บางครั้งมันอาจจะมีข้อความที่เต็มไปด้วยความโมโหและความเกลียดชัง ก็ต้องพยายามก้าวข้ามมันไปให้ได้ในฐานะที่เราเป็นองค์กรใหญ่และผลิตงานเพื่อมหาชน
ในทางกฎหมายคุณอาจชนะคดีได้ ด้วยข้อกฎหมาย ด้วยทนาย และกำลังทรัพย์ที่สามารถมีปัญญาจ่ายเงินให้ทนายที่เก่งมาทำคดีจนชนะ แต่ในความเป็นจริง การชนะคนดูที่แท้จริง คือการชนะด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ที่สร้างขึ้นมาทั้งพลังกาย พลังทรัพย์ รวมถึงพลังสมอง ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยความสามารถ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อคนดู
ขอแสดงความนับถือ
อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก"