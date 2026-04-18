"ทนายเกิดผล" ชี้ไรเดอร์พังไม้กั้นหน้าหมู่บ้าน ผิดทั้ง "แพ่ง - อาญา" คุก 3 ปี

ไรเดอร์หัวร้อนถีบไม้กั้นหน้าหมู่บ้าน เผยเหตุโมโห รปภ.ทำบัตรประชาชนหาย ด้าน "ทนายเกิดผล" ชี้ต่างกรรมต่างวาระ คดีทำลายทรัพย์สินคนอื่นเสียหายผิดทั้ง "แพ่ง - อาญา" โทษคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วน รปภ. ทำบัตรประชาชนหาย หากขาดเจตนายักยอกเป็นแค่แพ่งแจ้งความไม่ได้
จากกรณีที่วานนี้ (17 เม.ย. 2569) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปไรเดอร์ส่งอาหารรายหนึ่ง ก่อเหตุถีบไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านจนพังเสียหาย พร้อมกับตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า "ทำไมล่ะ อยากได้ไปฟ้องเอา มึงละเมิดกฎหมาย กูก็ละเมิดได้ ไปเรียกตำรวจมาเลย เดี๋ยวรอตรงนี้ เดี๋ยวผมแจ้งคืนด้วย เอาใบขับขี่ผมไป เดี๋ยวก็รู้ใครโดนกฎหมาย ของผมทำลายไม้กั้นโดนแค่คดีแพ่ง แต่มึงยึดบัตรประชาชนกู อาญา"
จากนั้นทางด้าน ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่า "นี่แหละ ที่เขาเรียกว่า รู้กฎหมาย แค่งู ๆ ปลา ๆ
การถีบไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทรัพย์สินคนอื่นจนได้รับความเสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยขน์ เป็นความผิดทั้งทางแพ่ง และอาญา นะครับ
ความผิดทางอาญา คือข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ตามมาตรา 358 คือการที่ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และเป็นความผิดทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โดยการละเมิด
ก่อนทำอะไรให้ปรึกษาทนายบ้างนะครับอย่าคิดว่า ไม่ผิด"
จากนั้น ทนายเกิดผล ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า "ไรเดอร์ในภาพ เข้ามาคอมเมนต์อธิบายให้ทนายฟังว่า เคยมีเหตุการณ์ ถูก รปภ. หมู่บ้านดังกล่าว ตามคลิป แลกบัตรประชาชนไว้และทำหายและยังไม่ได้คืน และตนเองยังไม่ได้ทำใหม่
ส่วนเหตุการณ์ตามคลิป เกิดจากการโต้เถียงเรื่องทวงบัตรประชาชนเดิมคืน ก็เลยเกิดความโมโห และ ถีบไม้กั้นประตู
ทนายก็เข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะโกรธหรือโมโห เพราะบัตรประชาชนที่ รปภ. เก็บไว้ครั้งก่อนยังไม่ได้คืน เนื่องจาก รปภ. แจ้งว่าหาไม่เจอหรือสูญหาย
#แต่มันต่างกรรมต่างวาระนะครับ #ถ้าคุณเข้าใจกฎหมายคุณจะเข้าใจคำว่า "ต่างกรรมต่างวาระ"
ถ้า รปภ. หรือนิติบุคคล ทำบัตรประชาชนคุณสูญหาย และคุณได้รับความเดือดร้อน คุณก็ต้องไปดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นแพ่งหรืออาญาสำหรับเหตุการณ์นั้น
แต่การที่คุณไปถีบไม้กั้นในเหตุการณ์นี้ ด้วยความโมโหเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเคยแลกบัตรประชาชนแล้ว รปภ. ทำหาย หรือยังไม่คืนให้ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายทรัพย์สินเขานะครับเพราะถือว่าตามกรรมต่างวาระ
หากคุณไม่เข้าใจ เดี๋ยวศาลก็จะอธิบายให้คุณฟัง ในคำพิพากษาเองครับ
และจากคำถามที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า รปภ.มีสิทธิ์เรียกบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือไม่ และกรณี รปภ. ทำหาย แจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่
ทนายเกิดผล ระบุว่า ...
1. รปภ. ใช้สิทธิในฐานะผู้ดูแล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของหมู่บ้าน มีหน้าที่ปฎิบัติตามระเบียบของหมู่บ้าน หากหมู่บ้านหรือนิติบุคคล มีระเบียบให้ บุคคลภายนอก เข้า ออก ในหมู่บ้าน ต้องแลกบัตรประชาชน ก่อนเข้าหมู่บ้าน รปภ. ก็ต้องทำตามหน้าที่
การแลกบัตรประชาชน ของบุคคลภายนอก ไม่ใช่ความต้องการ หรือเป็น เงื่อนไข ของ รปภ. เอง แต่มันคือ เงื่อนไข ของนิติบุคคล รปภ. แค่ทำตามหน้าที่
ส่วนบุคคลภายนอก จะเข้าไปในหมู่บ้าน ก็ต้องทำตามเงื่อนไข หากไม่ยอมรับเงื่อนไข รปภ. หรือ นิติบุคคล ก็มีสิทธิ์ห้ามเข้าหมู่บ้านได้ เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ส่วนบัตรประชาชน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล คุณจะอนุญาตให้ใครดู หรือยึดถือไว้ หรือไม่ก็ได้
แต่ถ้าคุณไม่ให้ รปภ. เก็บไว้ในการเข้าออก หมู่บ้านก็ได้ รปภ. บังคับไม่ได้ แต่ก็มีสิทธิ์ห้ามคุณเข้าหมู่บ้านได้เข่นกัน
2. กรณี รปภ. ทำบัตรประชาชนของคนอื่นหาย เป็นได้แค่ทางแพ่งครับ แจ้งความไม่ได้ เพราะขาดเจตนากระทำผิดอาญา จึงดำเนินคดีอาญาไม่ได้ไม่
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า รปภ. มีเจตนา ยักยอกทรัพย์ หรือ มีเจตนาเอาไปเสียซึ่งเอกสาร