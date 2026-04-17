โลกผ่อนคลาย! อิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ตลอดช่วงเวลาหยุดยิง

อิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาหยุดยิงที่เหลือถึงวันอังคารที่ 21 เม.ย.ด้านทรัมป์บอกขอบคุณ แต่จะยังปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านต่อไป จนกว่าข้อตกลงสันติภาพจะสำเร็จลงแบบ 100% ด้านอิหร่านขู่กลับถ้าสหรัฐฯ ยังปิดล้อมทางเรืออยู่ก็จะกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันศุกร์(17 เม.ย.) ว่า ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งแทบถูกปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นสงครามและสร้างความปั่นป่วนให้ตลาดน้ำมันโลก จะถูกเปิดให้ใช้งานตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการหยุดยิง
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย นายอับบาส อารักชี ระบุว่า การประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับการหยุดยิง 10 วันในเลบานอน ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี และมีผลบังคับใช้ในช่วงเช้ามืดวันศุกร์
“เพื่อให้สอดคล้องกับการหยุดยิงในเลบานอน เส้นทางเดินเรือสำหรับเรือพาณิชย์ทั้งหมดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะถูกประกาศว่าเปิดอย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการหยุดยิง ตามเส้นทางที่ได้ประสานงานไว้แล้วโดยองค์การท่าเรือและการเดินเรือของอิหร่าน” อารักชีโพสต์บนแพลตฟอร์ม X โดยการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะมีไปจนถึงวันอังคาร(21 เม.ย.)
ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ตอบรับข่าวดังกล่าวบน Truth Social โดยย้ำว่าช่องแคบเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ พร้อมระบุว่า “ขอบคุณ!”
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากกว่า 11% หลังข่าวนี้ ขณะที่ดัชนีหุ้นหลักของยุโรปปรับตัวขึ้น และตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ชี้แนวโน้มเปิดตลาดในแดนบวก
ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการปิดล้อมทางเรือต่อท่าเรือของอิหร่าน เพื่อตอบโต้การที่อิหร่านปิดช่องแคบยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐฯ (United States Central Command)ระบุเมื่อวันพุธว่า การปิดล้อม “ถูกดำเนินการอย่างสมบูรณ์แล้ว”
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันพฤหัสบดี มีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปากีสถานลำหนึ่งเดินทางออกจากอ่าวผ่านช่องแคบดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในช่วงที่มีการปิดล้อม
“ทรัมป์” ย้ำ ยังปิดล้อมทางเรือจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า แม้อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้ว แต่มาตรการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไป “จนกว่าข้อตกลงกับอิหร่านจะเสร็จสมบูรณ์ 100%”
“กระบวนการนี้ควรจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะประเด็นส่วนใหญ่ได้มีการเจรจากันแล้ว” ทรัมป์โพสต์บน Truth Social ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ขณะเดียวกัน ปากีสถานซึ่งเป็นผู้เจรจาสำคัญ ได้เพิ่มความพยายามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ หลังการเจรจาครั้งก่อนในกรุงอิสลามาบัดจบลงโดยไม่มีข้อตกลง
ทรัมป์ยังระบุว่า เขาอาจเดินทางไปปากีสถานเพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพ หากสหรัฐฯ และอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้
“ผมจะไปปากีสถาน ถ้าข้อตกลงลงนามที่อิสลามาบัด ผมอาจไป” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว พร้อมเสริมว่า “พวกเขาอยากให้ผมไป”
ในโพสต์ต่อเนื่อง ทรัมป์ยังกล่าวว่า อิหร่าน “ได้เริ่มหรือกำลังปลดทุ่นระเบิด” ออกจากช่องแคบ และวิจารณ์ NATO ว่า “ไร้ประโยชน์เมื่อถึงเวลาจำเป็น เป็นเพียงเสือกระดาษ” ที่ไม่สนับสนุนความพยายามเปิดเส้นทางเดินเรือก่อนหน้านี้อย่างเพียงพอ
ทรัมป์เผย อิหร่านให้คำมั่นจะไม่ปิดช่องแคบอีก
นายทรัมป์ยังระบุด้วยว่า อิหร่านได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไป หลังจากเปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าว
“มันจะไม่ถูกใช้เป็นอาวุธต่อโลกอีกต่อไป!” เขาโพสต์
การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งถือเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาสันติภาพ เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงจากการที่เรือบรรทุกน้ำมันไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้
นายทรัมป์ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าการเจรจากับอิหร่านอย่างต่อเนื่องจากลาสเวกัส โดยได้รับข้อมูลจากผู้ไกล่เกลี่ยของปากีสถานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาที่กรุงเตหะราน
แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา แต่ยังมีประเด็นสำคัญที่ตกลงกันไม่ได้ เช่น ระยะเวลาที่อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และการจัดการวัสดุนิวเคลียร์
“สหรัฐอเมริกาจะขจัดฝุ่นนิวเคลียร์ทั้งหมดที่เกิดจากการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 อันทรงพลังของเรา และจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น” ทรัมป์กล่าวในโพสต์ของเขาตอนหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากข้อตกลงนี้
หากการเจรจาระหว่างผู้ไกล่เกลี่ยปากีสถานกับอิหร่านประสบความสำเร็จ อาจมีการจัดการเจรจารอบใหม่ที่อิสลามาบัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยมีความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ในวงกว้าง
“เป็นวันที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมสำหรับโลก!” ทรัมป์โพสต์
อิหร่านเตือน อาจปิดช่องแคบอีก หากสหรัฐฯ ยังปิดล้อมทางเรือ
ด้านสื่อทางการอิหร่านรายงานว่า หากสหรัฐฯ ยังคงมาตรการปิดล้อมทางเรือ อิหร่านจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และอาจปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ระบุว่า การเปิดช่องแคบขึ้นอยู่กับ “เงื่อนไขบางประการและการคงอยู่ของการหยุดยิงในเลบานอน”
แหล่งข่าวยังระบุว่า เรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบจะต้องใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนด และประสานงานกับกองกำลังของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ “เปิดอย่างสมบูรณ์” แต่ยืนยันว่ามาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป