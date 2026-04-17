วงจรปิดจับชัด สีกาโชว์หวานหอมแก้มพระกลางวันแสก ๆ ชาวเน็ตเมนต์ถามหอมเสร็จไปไหนต่อ?

เพจดังเปิดคลิปวงจรปิดแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังสีกาสาวโน้มตัวหอมแก้มพระสงฆ์ก่อนเดินตามกันไปอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มยับ ชี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด่วน
วันนี้ (17 เม.ย.) เพจ “คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี“ โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้วินาทีหญิงสาวโน้มตัวหอมแก้มพระสงฆ์รูปหนึ่ง จากนั้นพระสงฆ์ได้ลุกเดินตามหญิงสาวไปอย่างไว
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักเจ้าค่ะ เจริญพร“
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ มียอดผู้เข้าชมและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิพฤติกรรมของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก เช่น มองซ้ายมองขวาไม่มีใคร มีแค่กล้องโอเค จู๊ปปปปปป , แม้แต่พระยังมีแฟน เดินตามกันไปซอย , หอมเสร็จ แล้วไปไหนต่อ?, ไม่ต้องแอบหอมกันแล้วนะ..คนเค้าเห็นกันทั้งประเทศแล้ว
คลิก>>>>ชมคลิปวิดีโอ