ไม่ใช่แค่คิดไปเอง! เผยสาเหตุนมวัวแดงผลิตคนละที่รสชาติไม่เท่ากัน ชี้ปัจจัย "อาหาร-สายพันธุ์โค" เป็นหลัก

กลายเป็นประเด็นไวรัลหลังผู้ใช้ X รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวของหลานที่เลือกกินเฉพาะนมวัวแดงจาก 'มวกเหล็ก' แต่กลับปฏิเสธนมจากโรงงานอื่น งานนี้เพจ Thai-Denmark เคยไขคำตอบไว้ชัดเจนว่ารสชาติที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ทั้งสายพันธุ์โค อาหารที่กิน และภูมิประเทศที่เลี้ยง พร้อมยืนยันสาระสำคัญ...แม้รสสัมผัสจะต่างกันบ้าง แต่คุณค่าทางอาหารเต็มเปี่ยม 100% เท่ากันทุกกล่อง
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ผู้ใช้ X รายหนึ่ง ออกมาโพสต์เรื่องราวน่าสนใจในประเด็นหลานไม่ยอมกินนมวัวแดงจากขอนแก่น กินคำเดียวก็ถุยทิ้ง แต่ยอมกินเฉพาะที่ผลิตจากมวกเหล็ก ทั้งที่ไม่รู้ว่าต่างกันยังไง
อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เพจ “Thai-Denmark” ได้เคยออกมาเปิดเผยว่านมจืดแม้ยี่ห้อเดียวกันแต่รสต่างกันได้ เพราะสายพันธุ์โคนม อาหารที่โคกิน และสภาพภูมิประเทศที่เลี้ยง ทำให้น้ำนมมีลักษณะต่างกัน แม้ผลิตคนละโรงงาน รสชาติอาจต่างเล็กน้อย แต่คุณค่าทางอาหารเท่ากันทุกกล่อง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“เคยสงสัยกันไหมว่า นมจืดเหมือนกัน แต่ทำไมรสชาติจึงแตกต่างกัน ❓
🥛 นมที่เราดื่มกันในแต่ละวันบางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมเราเลือกซื้อยี่ห้อเดียวกัน เป็นรสจืดเหมือนกัน แต่รสชาติต่างกัน เป็นเพราะ 3 ปัจจัยหลักนี้
1. 🐮 สายพันธุ์โคนม เพราะโคนมแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่มีการปรับปรุงระดับสายเลือดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน จึงส่งผลให้องค์ประกอบน้ำนมดิบมีความแตกต่างกันออกไป
2. 🌾 อาหาร ที่โคกินในทุกวัน จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
- อาหารข้น จำพวกธัญพืชต่าง ๆ
- อาหารหยาบ จำพวกหญ้าหรือต้นพืชอื่น ๆ
แต่ละพื้นที่มีการจัดการอาหารหยาบแตกต่างกัน เช่น
- ภาคเหนือ โคนมจะได้กินเปลือกฝักข้าวโพดหวาน
- ภาคใต้ โคนมจะได้กินเปลือกสับปะรด ซึ่งส่งผลให้น้ำนมมีกลิ่นหรือรสชาติที่เฉพาะ
ในบางพื้นที่เกษตรกรมีการจัดการด้านอาหารโคนมด้วยอาหารผสมสำเร็จ หรือ Total Mixed Raion (TMR) ซึ่งจะทำให้โคนมได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับคุณภาพของน้ำนม
3. 🏞 ภูมิประเทศ ที่เลี้ยงโคนม ก็มีส่วน เนื่องจากสายพันธุ์โคนมส่วนใหญ่ มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบประเทศยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ (อากาศเย็น) กว่าประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองอากาศก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีอากาศร้อนชื้น บางพื้นที่มีอากาศร้อน ซึ่งส่งผลกับอารมณ์ของแม่โค และส่งผลต่อการให้น้ำนมของแม่โคนั่นเอง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คมีโรงงานผลิตใน 5 ภูมิภาค (สระบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ขอนแก่น, สุโขทัย, เชียงใหม่) การผลิตนมในสถานที่ต่างกัน รสชาติจึงมีความแตกต่างกันได้บ้าง แต่นมของเราทุกกล่อง มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณเท่ากัน ล้วนเป็นนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต ISO, GMP, HACCP, Halal เหมือนกันทุกกล่อง“