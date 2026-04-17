แบนกี่โมง?? “ฮุน มานี” ลูกชายฮุนเซน สวมเสื้อแบรนด์ไทย FBT ร่วมงานเทศกาลโจลชนัมทเมย สวนทางกระแสแบนสินค้า

เพจหมอแล็บแพนด้าแฉภาพ 'ฮุน มานี' ลูกชายฮุนเซน ร่วมเทศกาลโจลชนัมทเมย แต่ดันใส่เสื้อ FBT หลา ท่ามกลางกระแสแบนสินค้าไทย งานนี้ชาวเน็ตเขมรทัวร์ลงยับ ส่วนชาวเน็ตไทยแห่แซว "ของมันดี...ใครจะอดใจไหว
เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยภาพ ฮุน มานี ลูกชายฮุนเซนออกมาทำกิจกรรมในเทศกาลโจลชนัมทเมย ร่วมกับประชาชนพบว่าเจ้าตัวใส่เสื้อ FBT จากประเทศ ท่ามกลางกระแสแบนสินค้าไทย
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ชาวเขมรดราม่า!! ‘ฮุน มานี’ ลูกชายฮุนเซน ออกมาทำกิจกรรมในเทศกาลโจรชำนาญขโมย เอ้ย! โจลชนัมทเมย ร่วมกับประชาชน ท่ามกลางกระแสแบนสินค้าไทย
แต่ของไทยใครๆก็ชอบ แป้งไทยดันขายดี เห็นเดินถือแป้งเภสัชกันเพียบ และที่โป๊ะมากๆคือ ฮุนมานีดันใส่เสื้อ FBT ของไทย จนชาวโซเขียลเขมรคอมเมนต์ไม่พอใจเต็มเลย“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมาก เช่น ถ้าเปิดบ้านมัน เผลอ ๆ ของใช้ไทยเกิน 80% , "โจรชำนาญขโมย" ชอบๆครับ , FBT ย่อมาจาก Football Thai Factory Sporting Goods Co., Ltd. หรือที่เรียกติดปากว่า "บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด" , ปากว่าตาขยิบ แบบยิบๆๆ