"นฤชล" แฉยับ! หนังคนละม้วนปมเครดิต อโยธยาเอยาวดี สั่งลบชื่อนักเขียนแลกเงินก้อนต่ำเตี้ยเรี่ยดิน!

"นฤชล" อดีตโปรดิวเซอร์ผู้ดูแลนักเขียนชื่อดัง ออกโรงโต้คำแถลงฝั่งช่องดังกรณี อโยธยาเอยาวดี แฉยับเบื้องหลังการเจรจาลับที่สนามบิน พบข้อมูลสวนทางคำแถลงสิ้นเชิง ทั้งเรื่องการริบเครดิตตัวตนนักเขียน และข้อเสนอค่าลิขสิทธิ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมหาศาล ลั่นยอมรับไม่ได้หากนักเขียนต้องกลายเป็น "คนไร้ตัวตน" ในผลงานตัวเอง
จากกรณี ดรามา หงสาวดี หลังช่องวันแจงปมคล้ายการ์ตูนวาย ล่าสุดนักเขียนนิยาย ไอศูรย์ราชันออกโรงแฉซ้ำ! กางไทม์ไลน์ยิบเคยพิตช์งานให้ช่อง-สั่งแก้บทจนเหนื่อย แต่สุดท้ายโปรเจกต์โดนเปลี่ยนมือไปให้ทีมอื่นทำแทน!
ล่าสุด เมือวันที่ 16 เม.ย. นฤชล สกุลจันทร์ นักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ออกมาชี้แจงในฐานะบุคคลที่สามที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อยืนยันความโปร่งใสและปกป้องสิทธิ์ที่ควรจะเป็นตามหลักสากลของวงการนิยายและเว็บคอมมิก โดยปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะ PD ของอมลแล้ว ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ตอนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับ Credit สองฝั่งที่ไม่ตรงกันเลยคิดว่าผมอาจจะต้องมาพูดในส่วนที่ผมรับทราบละกันในช่วงนั้น ผมเป็นผู้ดูแลอามุลิน ที่ได้ร่วมทำงานต่อมาจาก พีดีอีกท่านนึงในโปรเจกต์ บุษบาซซ2 ในระหว่างพักซีซัน บษบนั้นบังเอิญผมเองก็กำลังมีโปรเจกต์รีเมกอยู่โปรเจกต์นึงที่อยากให้ อมล มาเทสต์งาน นักวาดให้เราอีกเรื่องด้วยเวลาอันจำกัด อมล จึงให้ไปพบที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะทาง อมล ก็มีนัดคุยโปรเจกต์ AVR ไอพีอื่นอยู่แล้วด้วยความที่โปรเจกต์ AVR ของที่ทำงานในช่วงเวลานั้น ผมจะเป็นคนเข้าไปช่วยพูดคุยด้วยอยู่แล้ว เนื่องจากต้องช่วยสอบถาม รับฟังให้ทั้งทางผู้ซื้อและเจ้าของIP
บังเอิญว่าช่วงเวลาก่อนที่ผมจะได้คุยงานของผมกับอมล ผมก็ถูกชวนให้เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนในการพูดคุยกับฝ่ายที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ ผมเลยเป็นผู้ร่วมสถานการณ์ไปโดยปริยาย และผมเองก็ยินดีที่จะใช้เวลาในช่วงพักเบรกเข้าไปนั่งฟังด้วย
ผมรู้จาก อมลว่า ไม่ได้มีการแจ้ง agenda ล่วงหน้า ซึ่งต่างก็มีการคาดเดากันไปต่างๆว่าจะนัดคุยเรื่องอะไร
เมื่อได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ มีข้อเสนอ ซึ่งสรุปได้ว่า
1) adaptation right & uncredit
2) คือ แยกย้าย เอาไอพีคืนมาที่อมล
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอที่ 1) ที่มีการแถลงมากับสิ่งที่ผมเข้าใจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และต้องขอโน๊ตเพิ่มเติมว่า การพูดคุยวันนั้น มันเป็นการให้ข้อมูลกับอมลแบบปากเปล่า
แต่จากสิ่งที่เราเข้าใจตรงกันในวันนั้นคือซื้อเอาไป ชื่อเรื่องเปลี่ยน นามปากกาไม่ใส่ให้เลย ไม่เขียนอ้างอิงเลย ไม่มีแม้แต่เครดิต(ต่างจากที่เขาแถลงว่าจะใส่เครดิตเจ้าของบทประพันธ์ให้)ตรงนี้ ผมก็ประหลาดใจที่เค้าแถลงมา เพราะชื่อเรื่องก็จะไม่ตรง นามปากกาก็ไม่ใส่ ครั้นจะใส่เครดิตก็กำกวมในตำแหน่งถ้าทางช่องคิดว่าไม่อยากให้รู้ว่าเอามาจากการ์ตูนวาย เปลี่ยนไดเรกชันไป จะใส่เครดิตนักเขียนในทุกอีพีทำไม แล้วถ้าได้เครดิตในทุกอีพี เราจะเสนอเรื่องเปลี่ยนชื่อเรื่องทำไม? แล้วจะขอยกเลิกทำไม?เพราะก็ได้มีการถามว่าหากต้องการดัดแปลงจะสามารถเอาอมล เข้าไปอยู่ในทีมบทได้หรือไม่ ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า ไม่ แต่แถลงมาว่าจะให้เป็นเจ้าของบทประพันธ์ (โดยที่ไม่ได้ทำอะไรนี่นะ?)และบวกกับที่หลังจากได้ยิน ค่าสิทธิ์ของข้อเสนอที่1) มันค่อนข้างถูกกว่าที่ควรอย่างมหาศาล(ในความเห็นเรา)
ผมจึงแนะนำน้องไปว่า เอาข้อสองดีกว่าแต่ก็ให้ตัดสินใจแล้วตอบเขาเองภายหลังฉะนั้นจากสิ่งที่ผมบอกไป ในข้อเสนอที่ได้รับแจ้งนี้แล้วถ้าอมล ตกลงไป ผมคิดว่าน้องน่าจะได้เป็นแค่ Uncreditted ซึ่ง อมล เองจะเสียมากกว่าได้หากยอมรับทั้งนี้ในลำดับถัดไปก็น่าจะโดน NDA ด้วยอีก ซึ่ง อมล ยิ่งพูดอะไรไม่ได้แน่นอนสรุปคือ วันนั้นนี่ดันไปอยู่ตรงนั้นเพราะคิวอมล ว่างน้อยมาก จึงมีเวลาแค่ช่วงรอเปลี่ยนเครื่องการให้ข้อมูลมันเป็นการให้กับเราแบบปากเปล่าซึ่งการบอกกล่าวของผม ณ ที่นี้ ก็ไม่ได้ดีไปกว่าใคร แต่หากท่านพิจารณาถึง common sense ของการซื้อสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทั่วไป ที่มีให้เห็นมาหลายเรื่องแล้วในวงการนิยายและเว็บคอมิก ท่านน่าจะรับรู้ได้ถึง เจตนา
สุดท้ายนี้ ผมเป็นเพียงบุคคลที่ไปทำงานแล้วบังเอิญต้องอยู่ร่วมสถานการณ์ตรงนั้น และผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องแจ้งในสิ่งที่รับรู้ในส่วนของผมเอง ตอนนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบ บษบ หรือ ทำงานในฐานะพีดีของอมล อีกแล้ว
ผมไม่สามารถตอบคำถามอื่นใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไปมากกว่านี้ครับ"