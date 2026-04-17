ไขปริศนาทางเทคนิค! ทำไม "พื้นที่รายละเอียด" ในภาพคนตัวใหญ่ ถึงส่งผลต่อขนาดไฟล์

"เปิดความลับเบื้องหลังกระบวนการบีบอัดไฟล์ภาพ (Image Compression) หลังโซเชียลถกสนั่นกรณี 'คนตัวใหญ่ถ่ายรูปไฟล์ใหญ่กว่า' เพจดัง 'Ceemeagain' ออกมาชี้แจงชัด เป็นเรื่องของความหนาแน่นข้อมูลและพื้นที่ในเฟรมภาพ พร้อมเผยเหตุผลทำไมบางครั้งถ่ายคนเดียวไฟล์กลับใหญ่กว่าถ่ายรวมกลุ่ม 3 คน
จากกรณีถกเถียงกันเมื่อมีประเด็นถ่ายภาพคนตัวอ้วนแล้วไฟล์ภาพที่ออกมาจะใหญ่กว่าถ่ายภาพคนตัวเล็ก นอกจากนี้ผู้ใช้ TikTok "thammachad" ยังได้ออกมาทำคลิปพิสูจน์ว่าคนตัวใหญ่เมื่อถ่ายภาพออกมาจะใช้ความจำภาพเยอะกว่า ไม่ว่าจะเป็นถ่ายในจุดเดียวกัน พื้นหลังเดียวกัน และกานแบ่งถ่ายแบบคนตัวไปไปจนถึงถ่ายแบบกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เพจ "Ceemeagain" ออกมาโพสต์ข้อความไขเหตุผล ทำไมถ่ายรูป ‘คนตัวใหญ่’ ไฟล์ถึงหนักกว่า โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"จากไวรัลถ่ายรูปคนตัวใหญ่แล้วขนาดไฟล์หนักกว่ารูปคนตัวเล็ก ฟังดูเหมือนมั่วแต่ดันถ่ายได้ไฟล์แบบนั้นจริง ๆ แล้วทำไมเป็นแบบนั้น
เรื่องนี้เกี่ยวกับกระบวนการบีบอัดไฟล์รูป จะเห็นว่าตัวอย่างในคลิปไวรัลทั้ง 3 คนถ่ายในพื้นหลังสีขาวเหมือนกันหมด ซึ่งความแตกต่างระหว่างภาพคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็ก คือ พื้นที่ของตัวคนไม่เท่ากัน ภาพคนตัวใหญ่ ตัวคนจะกินพื้นที่ในภาพมากกว่าคนตัวเล็ก
ซึ่งหลักการของการบีบอัดภาพ พื้นที่ที่คล้ายกันหรือมีรายละเอียดน้อย จะสามารถบีบอัดข้อมูลได้เยอะกว่า เพราะฉะนั้นถ้าแบ่งพื้นที่ในภาพของคลิปไวรัลง่าย ๆ จะมี 2 ส่วน คือ ฉากหลังสีขาว ซึ่งมีรายละเอียดน้อย ใช้พื้นที่น้อย กับตัวบุคคลที่อยู่ตรงหน้า ที่มีรายละเอียดเยอะ ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก
เพราะฉะนั้นภาพของคนตัวใหญ่ที่มีพื้นที่คนเยอะ จึงบีบอัดข้อมูลได้น้อยกว่า ไฟล์ภาพจึงใหญ่กว่า
แล้วทำไมภาพถ่าย 3 คน ถึงใช้พื้นที่น้อยกว่ารูปคนตัวใหญ่คนเดียว เรื่องนี้เพราะกระบวนการบีบอัดไฟล์ภาพนั้นซับซ้อนกว่าการมองรายละเอียดภาพอย่างเดียว แม้ว่าภาพ 3 คน จะมีพื้นที่ของบุคคลในภาพมากกว่า แต่กลายเป็นว่าได้พื้นที่ของเสื้อที่มีลักษณะเดียวกัน สีเดียวกันมากขึ้น มีลักษณะคล้ายกันในภาพมากขึ้น ก็ทำให้บีบอัดแล้วดันใช้พื้นที่น้อยกว่าได้"
