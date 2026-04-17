ฮีโร่ฟันน้ำนม! "น้องนะโม" หนูน้อย 5 ขวบ โชว์สกิลห้ามเลือดช่วยคุณยาย รพ.มอบประกาศนียบัตรชื่นชม

โรงพยาบาลบางปะหันชื่นชม 'น้องนะโม' เด็กชายวัย 5 ขวบ หลังใช้ความรู้จากการอบรมเข้าช่วยเหลือคุณยายที่ประสบอุบัติเหตุเลือดไหลนองจากแผลฉีกขาด สะท้อนความสำเร็จของการปลูกฝังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กเล็กที่ใช้ได้จริงในสถานการณ์วิกฤต พร้อมยกย่องครอบครัวและสถานศึกษาที่บ่มเพาะจนกลายเป็นฮีโร่ตัวน้อย
เมื่อวันที่ 16 เม.ย. เพจ "โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โพสต์ชื่นชมพร้อมมอบประกาศนียบัตรหนูน้อยนักปฐมพยาบาลให้แก่ ดช.ธีระพงค์ (น้องนะโม) ดอกไม้พุ่ม อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตานิม โดยน้องนะโมได้ช่วยปฐมพยาบาลห้ามเลือดที่แผลให้คุณยาย ที่เกิดอุบัติเหตุถูกสังกะสีบาดเป็นแผลฉีกขาดบริเวณขามีเลือดไหลปริมาณมาก
โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดและทำแผลให้คุณยาย จนทำให้คุณยายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลบางปะหันอย่างปลอดภัย อีกทั้งขอชื่นชมครอบครัวของน้องนะโมและคณาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตานิมที่ให้การอบรมสั่งสอนการปฐมพยาบาลจนนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงเป็นอย่างดี