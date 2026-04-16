ทบ. สั่งเชือด ทหารหื่นอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ลวงย่ำยีสาวห้องน้ำใกล้ถนนข้าวสาร ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

กองทัพบกเร่งประสานตำรวจลากตัวทหารหื่นล่วงละเมิดสาวห้องน้ำสาธารณะมาลงโทษ พบเป็นพลทหารแอบอ้างตัวทำพฤติกรรมเสื่อมเสียภาพลักษณ์ทหารในช่วงเทศกาล ทบ. ลั่นสนับสนุนเจ้าหน้าที่เต็มที่เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
วันนี้ (16 เม.ย.) เพจ “ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team” ได้ออกมาโพสต์รายงานตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีผู้เสียหายแจ้งข้อมูลผ่านเพจ "สายไหมต้องรอด" ว่าถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นทหารทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ บริเวณห้องน้ำสาธารณะใกล้ถนนข้าวสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น
กองทัพบก ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่ากองทัพภาคที่ 1 ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งคาดว่าเป็นทหารกองประจำการในสังกัด จากกรณีเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ เมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2569 บริเวณถนนตานี ใกล้กับถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน พบตัวผู้ต้องสงสัยคือ พลทหาร ภาสิทธิ์ โกมะหิ สังกัด กองร้อยกองบังคับการ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งจากการสอบสวนขั้นต้น เจ้าตัวยอมรับว่าในระหว่างลาพักได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณดังกล่าวจริง และได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหา ส่วนเพื่อนทหารที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น เบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือทราบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเข้าให้ปากคำและสอบสวนเพิ่มเติม ณ สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กองทัพบกขอเรียนว่า แม้การกระทำดังกล่าวจะเป็นพฤติการณ์ส่วนบุคคล แต่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส่วนรวม กองทัพบกพร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนเจ้าพนักงานตำรวจในทุกขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย และเร่งรัดการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุด