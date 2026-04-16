หนุ่มสุดทน!! ถูกกลุ่ม LGBTQ-ผู้หญิง รุมล็อกตัว "ดูดคอ-ล้วงของสงวน" ลั่นไม่ได้สนุกด้วย เตรียมเอาผิดถึงที่สุด

หนุ่มสุดทนเปิดรอยช้ำหลังโดนรุมฉวยโอกาสกลางงานสงกรานต์ ทั้งล็อกตัว ทั้งล้วงของสงวน แถมรุมดูดคอจนช้ำซ้ายขวา ลั่นจำหน้าได้แม่นทุกคน! งานนี้ขอโนสนโนแคร์คำว่า 'แค่ขำๆ' เตรียมหอบหลักฐานแจ้งความเอาผิดให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "ชิษณุพงศ์ ฯ." ได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นหลังไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณคลองคะเชนทร์ แต่กลับถูกกลุ่ม LGBTQ - ผู้หญิง รุมล็อกตัวเข้ามาประแป้ง ก่อนจะลามไปถึงการ "ล้วงของสงวน" และ "รุมดูดคอ" จนเป็นรอยช้ำ
โดยผู้โพสต์ระบุว่า "เจอยังงี้ไม่ตลกด้วยคน แล้วไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะคนที่ทำอะ เข้าใจว่าสงกรานต์อยากเล่นสนุก อยากเล่นกับผู้ชาย คุณรู้จักคำว่าพอประมาณบ้างไหม ประแป้งได้ ลูบได้ หอมได้ จอยๆ เลยถ้าเล่นกันแบบนี้ เพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้อะ
(กะเทย/ผญ.) อันนี้คุณเข้ามารุมล็อกตัวประแป้ง ผมก็มัวห่วงข้างล่างเพราะคุณก็ล้วงกัน พอมือไปห่วงข้างล่างหมดคุณเล่นดูดคอผมเลยซ้าย/ขวา แล้วผมตัวนิดเดียวอะจะเอาแรงไหนไปสู้ ผมหน้าไม่ดีแล้วพวกคุณก็ไม่หยุดกัน สนุกกันอยู่ 3-4 คน มันใช่เหรอวะ เชียร์กันสนุกเลย
ถ้าคุณไปทำคนที่เขามีแฟน แฟนเขาจะรู้สึกยังไงที่เห็นแบบนี้ โชคดีที่เจอผมเพราะไม่มีแฟน คุณไม่มีคุณจะทำอะไรก็ได้งี้เหรอ จะมาอ้างว่าเมาสติไม่มีก็ไม่ได้ จู่ๆ ก็พุ่งเข้ามารุมเลยล็อกเป้าหมายชัดเจนแต่ไกล ผมไม่ทันได้ระวังตัวสักนิด น่าเกลียดมากเลยคนประเภทนี้ ระวังกันด้วยนะครับสงกรานต์ไม่น่ารักจัด คนที่เขาเล่นกันดีๆ มีเยอะแยะ มันจะมาเสียเพราะไม่กี่คนเอานะ
แบบนี้ผมแจ้งความได้ไหม ขอความรู้หน่อยครับ ผมจำหน้าได้หมดทุกคน ผมไม่โอเคเลย
ฝากพิจารณาพฤติกรรมตัวเองกันด้วย มันเหมาะสมเหรอวะ"