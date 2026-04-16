Yuasa Battery Thailand จัดกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ช่วงสงกรานต์ พร้อมสืบสานประเพณีไทยภายในองค์กร

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้แนวคิด “เมาไม่ขับ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการดื่มแล้วขับ การขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงการรณรงค์ผ่านสื่อภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศการทำงานที่ดี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและสังคมโดยรวม
