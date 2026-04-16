กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา “Unlocking The New Route” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เสริมศักยภาพ SMEs ไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อผู้ประกอบการไทย จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Unlocking The New Route: ปลดล็อกความรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำกลไกทางกฎหมายไปใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายจิตรกร ว่องเขตกร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจใหม่
ภายในงานมีผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และผู้สนใจจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยต่อการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ ครอบคลุมสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางธุรกิจ เช่น สิทธิเรียกร้อง สินค้าคงคลัง เครื่องจักร หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับหลักประกัน ช่วยให้ธุรกิจยังคงดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มสภาพคล่อง และขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากเนื้อหาทางวิชาการแล้ว ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถามข้อกฎหมาย และหารือแนวทางการประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจแต่ละประเภทอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งความรู้ แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในภูมิภาค
ต่อเนื่องจากกิจกรรมสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ กระบวนการขายทอดตลาดและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกันในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจระบบกฎหมายและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจได้อย่างรอบด้าน
กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วม เนื่องจากเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เห็นภาพขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับกระบวนการยุติธรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญต่อการกระจายองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และโอกาสทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม พร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การจัดกิจกรรม “Unlocking The New Route” ณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสะท้อนบทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ทันสมัย และยั่งยืนในทุกมิติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกำหนดเดินหน้าจัดกิจกรรมสัมมนา “Unlocking The New Route” อย่างต่อเนื่องในจังหวัดขอนแก่น และสงขลา เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างทั่วถึง
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0-2547-5048-9 Call Center 1570 อีเมล stro@dbd.go.th และเว็บไซต์ www.dbd.go.th