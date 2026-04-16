‘หมอพงศกร’ ยัน ‘ลายกินรี’ ไร้ลอกเลียน! ชี้สร้างสรรค์จากจินตนาการ เตรียมฟ้องคนปล่อยข่าวเท็จ-คุกคาม

"หมอพงศกร" เจ้าของนามปากกาผู้สร้างสรรค์ 'ลายกินรี' ออกโรงชี้แจง ยันผลงานเกิดจากจินตนาการและการค้นคว้าเอง 100% ไม่ได้ดัดแปลงหรือลอกเลียนใคร พร้อมลั่นเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ที่ปล่อยข้อมูลเท็จและคอมเมนต์คุกคามจนเสื่อมเสียชื่อเสียง
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ นักเขียนนวนิยายลึกลับเหนือธรรมชาติชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ ยืนยันว่า ‘ลายกินรี’ เป็นผลงานที่ผู้เขียน จินตนาการและสร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด โดยค้นคว้าข้อมูลจากเรื่องผ้าลายอย่างสมัยอยุธยา ไม่ได้ดัดแปลงหรือลอกเลียนผลงานผู้อื่น ผู้เขียนวางแผนผลิตเป็นนวนิยายชุด 3 เรื่อง ได้แก่ ลายกินรี, ลายเหมราช และ ลายราชสีห์ มาตั้งแต่ต้น
เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและแสดงความเห็นเชิงคุกคามที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและของสำนักพิมพ์ ผู้เขียนจึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิทธิ์และชื่อเสียงของตนเองต่อไป ทั้งนี้ นายแพทย์ พงศกรได้ระบุข้อความว่า
"ชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อโซเชียล รวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนวนิยายเรื่อง ‘ลายกินรี‘ บทประพันธ์ของ ’พงศกร‘ ซึ่งเป็นนามปากกาของ นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะนั้น
ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบว่า
บทประพันธ์เรื่องลายกินรีเป็นผลงานของนายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เรื่องราวของผ้าลายอย่างในสมัยอยุธยา และนำมาเขียนเป็นนวนิยายโดยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมในเรื่อง และมีผ้าผืนสำคัญเป็นหลักฐานในการคลี่คลายคดี
โดยนายแพทย์ พงศกรวางแผนเขียนออกมาเป็นนวนิยายชุดสามเรื่องตั้งแต่แรก ได้แก่ ลายกินรี, ลายเหมราช และลายราชสีห์
ลายกินรี เป็นผลงานสร้างสรรค์โดยตัวผู้เขียน คือ นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ ที่คิดและเขียนขึ้นโดยจินตนาการของตัวเองทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแต่อย่างใด
หลังจากเกิดกระแสพูดถึงลายกินรีในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเสื่อมเสียชื่อเสียงของนายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ รวมถึงมีบุคคลแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไป รวมถึงร่วมให้ความเห็นในเชิงคุกคาม ทั้งใน Facebook ส่วนตัวและ Facebook ของสำนักพิมพ์
นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ และชื่อเสียงของตนเองต่อไป
ขอบคุณครับ
นายแพทย์ พงศกร จินดาวัฒนะ
นักเขียน นามปากกา ‘พงศกร’"