โอกาสมาแล้ว! ไทยพีบีเอสชวนคนรุ่นใหม่ปั้นสารคดีสั้น “เบื้องหลัง…พลังคนธรรมดา”

ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “VIPA Pitching Project 2026” ปั้นสารคดีสั้น “เบื้องหลัง…พลังคนธรรมดา” เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับมืออาชีพและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมคอนเทนต์ สมัครได้ถึง 3 พ.ค.นี้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย Thai PBS Academy และ VIPA เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ “VIPA Pitching Project 2026” โอกาสสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สารคดีสั้นเชิงภาพยนตร์ จากผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวจริง โครงการในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “The Power of Human : Behind the Scene” หรือ “เบื้องหลัง…พลังคนธรรมดา” เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้นำเสนอเรื่องราวของ “คนธรรมดา” ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือเหตุการณ์สำคัญในสังคม ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ที่สะท้อนพลังของมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ไม่เคยถูกเล่า
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การพัฒนาไอเดีย การเล่าเรื่อง ไปจนถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาว 10-15 นาที ผ่าน Workshop เชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และสารคดี เพื่อยกระดับผลงานสู่มาตรฐานมืออาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2569 และ 22-26 กรกฎาคม 2569
นอกจากประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสนำผลงานเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของ VIPA พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท จากการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. และโอกาสในการต่อยอดผลงานร่วมกับไทยพีบีเอส
นางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ และประธานคณะกรรมการโครงการเพื่อการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานอาชีพด้านสื่อสารมวลชน กล่าวว่า Thai PBS Academy ให้ความสำคัญต่อการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสและพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่สายงานสื่อสารมวลชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อ โดยโครงการ VIPA Pitching Project 2026 ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกคิด ฝึกเล่าเรื่อง และพัฒนาผลงานสารคดีที่สะท้อนคุณค่าของสังคม พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับมืออาชีพ และเชื่อมโยงสู่โอกาสในอุตสาหกรรมสื่อในอนาคต
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้-3 พฤษภาคม 2569 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VIPA.me/PitchingProject2026