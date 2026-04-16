"หมึกซึม" ซัดเดือด "สมาคมนักข่าวฯ" ขุดวีรกรรมฉาวสื่อไทยสวนหมัดปมป้อง "ฐปณีย์" ลั่นไปทบทวนตัวเองก่อน

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการสื่อ! เมื่อเพจดัง 'หมึกซึม' ออกมาฟาดแรงถึงสมาคมนักข่าวฯ หลังออกแถลงการณ์ป้อง 'ฐปณีย์' จากปม IO คุกคาม งานนี้ขุดสารพัดวีรกรรมฉาวในอดีตที่ทำสังคมระอา ตั้งแต่กรณีรุมทึ้งงานศพปอ ทฤษฎี ไปจนถึงการปั้นฆาตกรเป็นเซเลบ พร้อมตั้งคำถามเจ็บ 'จรรยาบรรณยังเหลืออยู่ไหม' จี้สมาคมฯ ทบทวนบทบาทตัวเองก่อนจะสายเกินแก้
จากกรณีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่มีการใช้ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) คุกคามสื่อมวลชนอย่างรุนแรงต่อ นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว The Reporters หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตั้งคำถามในที่แถลงข่าวของแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 เกี่ยวกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตอบกลับด้วยประโยคว่า "ถ้าเป็นผม ไม่ปล่อยให้รอดหรอก" ซึ่งเป็นท่าทีที่สร้างความตระหนกต่อสังคม โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ
สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ หลังจากการตั้งคำถามดังกล่าว พบว่ามีเพจโซเชียลมีเดียจำนวนมากพากันเผยแพร่ข้อความใส่ร้าย นางสาวฐปณีย์อย่างพร้อมเพรียงกันในลักษณะที่มีการประสานงานและมีเป้าหมายชัดเจนจนปรากฏเต็มหน้าฟีดของผู้ใช้งานทั่วไป พฤติการณ์ที่รวดเร็วผิดปกติเช่นนี้สะท้อนถึงลักษณะของปฏิบัติการข่าวสารที่มีผู้อยู่เบื้องหลัง มิใช่การแสดงความคิดเห็นตามธรรมชาติของประชาชน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 เม.ย. เพจ “หมึกซึม” ออกมาโพสต์ข้อความตำหนิ “สมาคมนักข่าว” ในประเด็นที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อและบทบาทของสมาคมนักข่าว โดยผู้เขียนมองว่าความเสื่อมโทรมของประเทศไม่ได้มาจากนักการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่สื่อมวลชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และเรียกร้องให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"สมาคมนักข่าวเดือดเหรอครับผม
-
ทุกวันนี้จรรยาบรรณเหลือกันเท่าไหร่ไม่ทราบ
-
เคสคุณปอ ทฤษฎี ที่นักข่าวรุมทึ้งต้องการภาพเหมือนหมาล่าเนื้อ จนคนทั้งประเทศด่า
-
เคสระเบิดราชประสงค์ ต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจไปโรงพยาบาลอื่น แต่นักข่าวกรูเข้าไปขวางเตียงผู้ป่วย พยายามดึงผ้าเพื่อถ่ายรูป จนน้าหมึกต้องตะโกนด่าพ่อด่าแม่นักข่าว ให้ของลับ กลางห้องโถงโรงพยาบาล (อันนี้น้าหมึกอยู่ในเหตุการณ์)
เคสสมเด็จพระสังฆราช ที่โดนนักข่าวค้ำหัว
เคสปล่อยเฟกนิวส์ช่วงโควิด เรื่องเครื่องบินเหมาลำอินเดีย และสารพัดปั่นข่าวด้อยค่าวัคซีนไทย
เคสโรฮิงญาที่พยายามปั่นให้เกิดความบาดหมางระหว่างประเทศ เคสพวกนี้สมาคมนักข่าวไม่มีทำห่าไรเลยนี่ครับ
ประเทศไทยเป็นแบบนี้ มันไม่ได้แย่แต่นักการเมืองหรอก นักข่าว สื่อมวลชนก็มีส่วนเช่นกัน
สื่อไทยปั่นข่าวฆาตกรให้เป็นเซเลบคนดังกี่คนแล้ว ทบทวนบทบาทสมาคมสื่อหน่อยดีไหม
เอกสารฉบับนี้เอาไปเช็ดตูด แล้วเอาไปเช็ดปาก ผู้บริหารสมาคมสื่ออีกทีจะเหมาะกว่า"