"เอแคลร์ จือปาก" สุดช็อก! แฉตุ๊กตุ๊กสงกรานต์มหาโหด 700 เมตร เรียก 2,000 บาท ลั่นแพงที่สุดในชีวิต

เอแคลร์ จือปาก สุดช็อก เจอตุ๊กตุ๊กสงกรานต์มหาโหด ระยะทางแค่ 700 เมตร แต่เรียกราคาหลักพัน เจ้าตัวลั่นอยู่กรุงเทพฯ มาทั้งชีวิตครั้งนี้คือ "ที่สุด" แฉคลิปวิดีโอว่อนเน็ต สะท้อนปัญหารถสาธารณะขูดรีดผู้โดยสารช่วงเทศกาล
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เอแคลร์ จือปาก ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะใช้บริการรถสาธารณะประเภทตุ๊กตุ๊ก เพื่อเดินทางจากบริเวณหน้า H2O ไปยังเฟคคลับ (Fake Club) ซอย 4 ซึ่งมีระยะทางรวมเพียง 700 เมตร และใช้เวลาเดินทางจริงเพียง 3 นาที เท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้อินฟลูเอนเซอร์สาวถึงกับช็อก คือราคาค่าโดยสารที่คนขับเรียกเก็บสูงถึง 2,000 บาท โดยเอแคลร์ระบุว่า ตนใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครมาทั้งชีวิต เคยเจอราคาช่วงเทศกาลที่สูงที่สุดเพียง 500-800 บาท แต่ครั้งนี้ถือเป็นราคาที่ "ที่สุด" และโหดร้ายที่สุดเท่าที่เคยประสบมา จนต้องถ่ายคลิปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
"อยู่กรุงเทพฯ มาทั้งชีวิต เพิ่งเคยเจอครั้งนี้คือที่สุดจริงๆ ระยะทางแค่นี้แต่เรียกสองพัน" เอแคลร์ระบุในคลิป
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังของรถสาธารณะในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบ "ราคาเหมา" ที่ไม่มีเกณฑ์กลางในการควบคุมมาตรฐาน ทำให้เกิดการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารเกินจริงในช่วงที่มีความต้องการสูง หรือในช่วงเทศกาลสำคัญ
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น แต่กลับเป็นปัญหาซ้ำซากที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิการกระทำของคนขับรถตุ๊กตุ๊กรายดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก เข้ามาตรวจสอบและกวดขันการจัดระเบียบราคาค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมมากกว่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ "ฟันกำไร" จนเกินควรเช่นนี้อีกต่อไป