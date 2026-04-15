ไทยพีบีเอส เปิดสรรหาทดแทนกรรมการนโยบายตำแหน่งว่าง ตั้ง “ชวรงค์” เป็นประธานสรรหาฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหาทดแทนกรรมการนโยบายตำแหน่งที่ว่างลง หลังกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ลาออกก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติแต่งตั้ง นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือชื่อในปัจจุบัน คือ ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมแนะนำบทบาทภารกิจของไทยพีบีเอส และความจำเป็นของการสรรหากรรมการนโยบายครั้งนี้ โดยระบุว่า การสรรหากรรมการนโยบายครั้งนี้มีขึ้น ภายหลังจากกรรมการนโยบายได้ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อให้การดำเนินงานของไทยพีบีเอสเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และย้ำถึงจุดยืนของไทยพีบีเอส ในการเป็นสื่อของทุกคน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เข้าใจถึงความเป็นสื่อสาธารณะ และความสำคัญของกรรมการนโยบายที่จะต้องมาเป็นผู้แนะแนวทางการดำเนินงานให้แก่ไทยพีบีเอส ต่อไป
ด้านนายชวรงค์ ประธานกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อทดแทนกรรมการนโยบายที่ลาออก จำนวน 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งตนแทน โดยจะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต พร้อมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 – 18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายฯ ประกอบด้วย 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาทนายความ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BOGSelection และผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ก่อนดำเนินการคัดเลือกผู้เหมาะสมต่อไป