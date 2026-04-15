ปากพาซวย! จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นไม่พอ ไลฟ์สดด่าเจ้าของ เจอสวนกลับฟ้องทั้งแก๊ง

อุทาหรณ์จอดรถขวางหน้าบ้าน! จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อเจ้าของบ้านเช่าสุดทน ถูกเพื่อนบ้านจอดรถขวางไม่พอ ยังโดนไลฟ์สดด่าทอบิดเบือนความจริงจนธุรกิจเสียหาย งานนี้เจ้าของบ้านลั่น "ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องติดคุก" เดินหน้าฟ้องถอนรากถอนโคน พร้อมจ่อลากแก๊งคอมเมนต์ร่วมวงรับผิดชอบด้วย!
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เพจ “KKCondo Home” ออกมาโพสต์ข้อความ เกิดเหตุเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเช่าของตน จนมีปากเสียงกัน คู่กรณีนำคลิปช่วงทะเลาะกันไปลงโซเชียลแต่โดนทัวร์ลง ต่อมาได้ทำการ "ไลฟ์สดกล่าวหาและบิดเบือนความจริง" ทำให้ได้รับความเสียหายทางชื่อเสียงและธุรกิจผู้โพสต์ตัดสินใจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและมุ่งหวังให้รับโทษจำคุก (หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา) โดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการเกือบ 50,000 บาท ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“จากการจอดรถขวางหน้าบ้านสู่การฟ้องร้อง ค่าทนาย เกือบ 50,000฿ และค่าเสียหายที่ยังประเมินไม่ได้ 🌷
🍀 มีลูกค้านัดไปดูบ้านเช่า ขวัญก็ขับรถไปเปิดบ้านปกติ แต่มีรถจอดขวางอยู่หน้าบ้าน รถใครก็ไม่รู้ขวัญยืนรออยู่สักพักใหญ่ๆ ถึงได้รู้ว่าเป็นรถเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามที่เยื้องไปอีก และได้มีปากเสียงกัน
🍀 เพื่อนบ้านเอาคลิปที่ด่ากันมาลง แต่ในคอมเม้น 99% ก็คือ ทัวร์ลงนาง เพราะนางจอดรถขวางหน้าบ้านเขา ยังไม่พอการตากผ้าหน้าบ้านแถมยังกล้าเอาคลิปมาลง เพราะกะจะให้เพื่อนตัวเองเข้าข้างแต่ในโซเชียลก็ด่านางยับอยู่ยกเว้นเพื่อนบ้านกับเพื่อนนางเท่านั้นที่เข้าข้างนาง
🍀 ในโซเชียลด่านางเยอะนางก็เลยทำ ไลฟ์สดกล่าวหา ว่าร้ายขวัญ ที่นางพูดไม่ได้เป็นความจริงเลย แล้วขวัญเองก็ไม่เคยคุยกับนางมาก่อน จนกระทั่งนางมาจอดรถขวางหน้าบ้าน เพราะบ้านหลังนั้นขวัญไว้ปล่อยเช่าอย่างเดียวไม่เคยได้ไปอยู่เลย
🍁 ตอนนี้ขวัญได้ดำเนินการฟ้องละ แต่ก่อนขวัญไม่อยากฟ้องเพราะรู้ว่าฟ้องไปฝั่งตรงข้าม ไม่มีเงินจ่าย แต่คราวนี้ขวัญไม่สนใจละฝั่งตรงข้ามจะมีเงินจ่ายหรือไม่มีขวัญจะเอามันเข้าคุกให้ได้ การไลท์สดพูดสนุกปากทำให้คนอื่นเสียหายมันไม่ใช่เรื่องตลก ขวัญทำธุรกิจไม่ได้มานั่งเล่นขายของ แล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีเงินจ่ายไม่ต้องจ่ายคุณคิดผิดแล้วแหละ คุณไม่มีเงินจ่ายคุณต้องเข้าคุกค่ะ จะมานั่งลอยหน้าลอยตาแบบนี้ไม่ถูกต้อง คราวนี้ความเสียหายหนักมาก แล้วเมื่อเรื่องกระจ่างเมื่อไหร่ ขวัญจะมานั่ง Live สด บอกความจริงให้ทุกคนฟังคะ และเป็นไปได้ขวัญก็จะเอาคนที่จอดรถขวางหน้าบ้านขวัญ มาไลฟ์สดคุยกันคะ
ขอความคิดเห็นหน่อย พอดี ทนายบอกว่า เพื่อนๆของนาง ที่คอมเม้นแรงๆหรือ comment พูดไม่เป็นความจริง ขวัญสามารถฟ้องได้ ขวัญควรจะฟ้องดีหรือจะฟ้องแค่ตัวต้นเรื่องดี“