เรื่องนี้มีเงื่อนงำ! นักเขียน "ไอศูรย์ราชัน" เคลื่อนไหว หลังช่องวันแจงปม หงสาวดี ลั่น "เคยส่งข้อมูลให้หมดแต่ไม่ได้ไปต่อ

พีกซ้อนพีก! ดราม่า หงสาวดี ยังไม่จบ หลังช่องวันแจงปมคล้ายการ์ตูนวาย ล่าสุดนักเขียนนิยาย ไอศูรย์ราชัน ออกโรงแฉซ้ำ! กางไทม์ไลน์ยิบเคยพิชงานให้ช่อง-สั่งแก้บทจนเหนื่อย แต่สุดท้ายโปรเจกต์โดนเปลี่ยนมือไปให้ทีมอื่นทำแทน!
จากกรณี เป็นประเด็นร้อนๆ สำหรับซีรีส์ฮิตอย่าง "หงสาวดี" หลังถูกกระแสโจมตีว่ามีการก็อปปี้การ์ตูนวายเรื่อง "อโยธยาเอยาวดี" ของ “โบ” ชาลิสา ลิมปิผลไพบูลย์ อดีตนักกอล์ฟที่หันมาเอาดีทางวาดการ์ตูน
ล่าสุดทางช่องวันผู้ผลิตก็ได้ออกจดหมายชี้แจงแล้วโดยระบุว่าโปรเจ็กต์หงสาวดีมีการคิดตั้งแต่ละคร #แม่หยัว จบลงแล้วและตั้งใจที่จะเน้นความสัมพันธ์ของพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาที่เติบโตมาด้วยกันซึ่งบังเอิญไปคล้ายกับการ์ตูนเรื่อง "อโยธยาเอยาวดี" จึงได้มีการติดต่อพูดคุยที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์ป้องกันปัญหา
ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะไม่อยากให้ละครออกไปทางแนวชายรักชายเหมือนในการ์ตูน โดยการพูดคุยเป็นไปด้วยดีมีการจ่ายเงินชดเชยให้อีกฝ่ายไปแล้ว พร้อมย้ำว่าต่อให้ไม่มีการติดต่อผู้วาดการ์ตูนทางช่องก็จะมีการผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมาอยู่แล้ว
ล่าสุด วันนี้ (15 เม.ย.) เพจ “BennieRule” ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนมาชี้แจงว่า ไอศูรย์ราชัน ถูกนำไปเสนอช่องและมีการปรับแก้ตามสั่ง แต่สุดท้ายช่องกลับเปิดตัวโปรเจคที่คล้ายกันโดยใช้ทีมอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังคงเดินหน้าทำโปรเจคเว็บตูนต่อ และปรับเปลี่ยนหน้าปกนิยายเพื่อลดความสับสนกับผลงานของนักวาดคู่ใจเดิม ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“สวัสดีครับนักอ่านทุกท่าน จากแถลงการณ์ #หงสาวดี ของทางช่อง One ตลอดจนเรื่องราวที่เกิดกับ #อโยธยาเอยาวดี ทำให้เกิดความสับสนและข้อสงสัยถึงนวนิยาย #ไอศูรย์ราชัน ของทางนักเขียน ทางนักเขียนจึงจัดทำเป็นทาร์มไลน์การทำงานฉบับนี้ขึ้น (รวมถึงรูปอธิบาย) เพื่อให้นักอ่านผู้ติดตามได้รับทราบถึงบริบทเส้นทางที่เกิดขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้น และเพื่อให้ทราบที่ไปที่มาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากถ้อยแถลงการณ์
ทางเราจึงขอนำข้อมูลที่เราลงในทวิตเตอร์ รวมทั้งปรับข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น จากทวิตเตอร์ที่จำกัดการพิมพ์ นำมาลงในเพจเฟซบุ๊ค เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบบริบทและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมครับ
1. ต้นกุมภาพันธ์ ปี2022 คุณ Amulin วาดภาพ3ช่อง จำนวน 1 หน้าขาวดำ นักเขียนนิยายมีความประทับใจและเชียร์อัพให้คุณโบเขียนเป็นเรื่องราวฉบับเต็ม ทางเรามีสายสัมพันธ์อันดี พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆ ตามประสาวงการสายผลิต
2. พฤษภาคม 2022 มีโครงการประกวดนวนิยายออนไลน์นานาชาติ WSA2022 จัดโดยเครือ Tencent ประเทศจีนและ Inkstone Thailand ซึ่งทางทีมงาน Inkstone เชิญชวนทางนักเขียนเข้าร่วมประกวด
นักเขียนตั้งใจเขียนนวนิยายประกวดในชื่อ #ไอศูรย์ราชัน โดยวางคอนเสปเป็นเรื่องราวอาเซียนแฟนตาซีผจญภัย เล่าประวัติในเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม จากประเทศอาเซียนกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นที่พูดถึง เรื่องราวเล่ามุมมองของพระมหาอุปราชามังกะยอชวา ที่พระชนม์ในศึกยุทธหัตถี ในห้วงมรณะพระองค์ได้พบและทำสัญญากับนาถะยา นัตติดที่ผู้สูญเสียความทรงจำ ซึ่งจะใช้อิทธิฤทธิ์วิเศษของตน ช่วยเหลือเจ้าชายโดยแลกกับเจ้าชายต้องให้ตนติดตามและหาความจริงว่าตนเองเป็นใคร พระมหาอุปราชาตอบตกลง การย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขชะตาชีวิตของพระองค์และนัตนาถะยาจึงเริ่มต้นขึ้น โดยสุดท้ายเจ้าชายจะได้ย้อนเวลากลับไปวัยเยาว์ จำต้องแก้ไขปรับตัวรอบด้าน ตลอดจนรับมือพระนเรศ เจ้าชายเมืองพิษณุโลกสองแควที่เดินทางมาในฐานะองค์ประกัน โดยมีคู่คิดติดร่างอย่างนาถะยาคอยช่วยเหลือ
ในระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเขียนนิยายส่งประกวด ทางนักเขียนได้ติดต่อว่าจ้างคอมมิชชั่นคุณโบ Amulin จัดทำหน้าปก รวมถึงภาพประกอบขาวดำวัยเด็กหันหลังมีไก่ จึงปรากฏเป็นภาพหน้าปกสีส้มแดง พระนเรศและพระมหาอุปราชาหันหลังชนกัน ซึ่งจะปรากฏในสื่อการประชาสัมพันธ์ของนักเขียน (ณ ขณะนั้น)
กันยา ถึง ตุลาปี2022 ประกวดนิยายWSA ของtencent ตัวนวนิยายได้รับการตอบรับที่ดี เป็น Popular View ยอดวิวที่สูงที่สุดในฐานะคนไทยที่ส่งประกวด ณ เวลานั้น
พ.ย. ถึง ธ.ค.2022 ทางนักเขียนได้มีโอกาส ร่วมงานกับบริษัทเขียนบทและโปรดักชั่น ผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ ทางเราใช้ไอศูรย์ราชันเป็น Pitch deck หลักประจำตัวในการเสนอผู้ใหญ่
18 มกรา 2023 เนื่องในวันยุทธหัตถี เราจึงนำผลงานเขียนมาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยลงในแพลตฟอร์ม readAwrite ,Dek-d ,Fictionlog
โดยตั้งแต่แรกเริ่มตั้งต้นเป็นต้นมา ทุกข้อมูล ทุกแหล่งอ้างอิง และแรงบันดาลใจ ทั้งหมดเป็นการคารวะและคำขอบคุณ ทางนักเขียนได้เขียนไว้ในเชิงข้อมูลกับบรรณนุกรมของแพลตฟอร์มดังกล่าวทั้งหมด สำหรับข้อมูลจุดใดที่ขออนุญาตมาก็มีการแจ้งและขอบคุณไว้ทั้งหมด โดยนักเขียนมองว่านี่เป็นการให้เกียรติสูงสุดแด่ผู้สร้างสรรค์รุ่นก่อน นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เคยเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันดีมาให้รับชมตลอดความเข้าใจ ในทัศนะนักเขียนเพื่อเขียนนวนิยายที่ผ่านมา
ต่อจากนี้อ้างอิงตามวันเวลาส่งอีเมลและการพูดคุยตามข้อมูลในบริษัทบันทึกไว้นะครับ
พฤศจิกายน ปี2023 ในระหว่างทำงานประจำเขียนบทซีรีส์และออกกองโปรดักชั่น ก็พัฒนาพิชเรื่อยมา จนได้รับโอกาสไปเสนอช่อง
ต้นธันวาคม 2023 ถึง 2 กุมภา2024 ส่งข้อมูลให้ทีมการตลาดทำพิชให้เพื่อเสนอผู้ใหญ่ ทางเราทำอย่างดีที่สุดและมอบข้อมูลทุกอย่างไปให้โดยเชื่อมั่นและหวังว่า ตัวโปรเจคจะได้รับการสานต่อ ตามเจตจำนงดั้งเดิม
อนึ่งนักเขียนไม่มีโอกาสได้เห็นตัว Picth deck ใหม่มากนัก นอกจากหน้าปกCanvas ทางเรามาเห็นข้อมูลพิชภายหลังไปแล้ว2-3เดือนให้หลัง
กุมภาพันธ์ 2024 ผลงานไอศูนย์ราชันได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 134 ตัวแทนผลงานประเทศไทย ที่ได้ไปจัดแสดงในนิทรรศการหนังสือนานาชาติ ทางเรามีการพูดถึงการถูก Selected ไปพิจารณาช่องในเอกสารแจก ซึ่งต่อมาผลงานไอศูรย์ได้ถูกคัดเลือกนำมาทำเป็นเว็บตูน Pilot และได้จัดแสดงในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติกรุงไทเป ไต้หวันในปี 2025 และ 2026 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างที่การดำเนินการ ทางเราก็มีการจัดทำหนังสือออกมาเป็นรูปเล่ม โดยเป็น 1 ผลงาน 2 หน้าปกคือปกปกติ วาดโดยคุณ Amulin กับหน้าปกพิเศษมีนาถะยาวาดโดยคุณ Akaru_C สายผลิตที่ชอบแนวพีเรียดเฮอเลอร์ cosmic Horror เดียวกับนักเขียนมาสร้างผลงานด้วยกัน ออกมาเป็นปกสีม่วง ที่มังสามเกียดมีนัตอยู่หลังกระจกอย่างที่ทุกท่านได้เห็น
และได้มีการจัดส่งไปให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงอ่าน มีการนำเสนอพิชแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ และประกวดหลายครั้งตามงานต่างๆ ควบคู่ไปกับงานประจำ และการนำเสนอ
ปลาย กุมภาพันธ์ 2024 ทีมการตลาดแจ้งผลเสนอบอร์ดแจ้งผลว่า ทางช่องมีความสนใจมาก เป็นการตีความที่น่าสนใจ แต่ตอนนี้ขอรอดูกระแสแม่หยัวที่กำลังจัดทำเสียก่อน ทางช่องจึงยังไม่มีแพลนทำโปรเจคพระนเรศและเจ้าพี่มังสามเกียดฉบับตีความใหม่ของเรา
หัวหน้าผู้ดูแลงานเชียร์อัพว่าเรายังไม่หมดหวัง ยังมีสิทธิไปต่อ แต่อาจตัดทอนเนื้อหาแฟนตาซีให้เหมาะสม ซึ่งเป็นปรกติของงานซีรีส์ โดยเฉพาะกับซีรีย์ของทางช่องที่มีความยาว 8-10 ตอน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2024 มีการสอบถามเป็นระยะ เช่น การเรื่องตัดทอนนาถะยาออกไป เพราะอาจจัดฉายที่ประเทศจีนไม่ได้เนื่องจากเป็นนัต เพราะนัตในความเชื่อท้องถิ่น นอกจากเป็นภูต Natural Spirit หรือเทพเซียน ก็มีความหมายถึงวิญญาณหรือผีได้ด้วย จึงเป็นจุดที่ทีมการตลาดคอนเสิร์น / การปรับเส้นความสัมพันธ์ระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราชา ว่าอย่างไรเหมาะในการออกอากาศ / การพยายามตัดทอนความแฟนตาซีลง / การตัดทอนประเด็นละเอียดอ่อน เช่น การพูดถึงเมืองรอบอยุทธยาเป็นเซ็นเตอร์อย่าง พิษณุโลก ปตานี ตลอดจนอาณาจักรอื่นอย่างกรุงละแวก จามปา ล้านนา ล้านช้าง ยะไข่ เมืองไทใหญ่ ในมุมมองท้องถิ่นใหม่จากนวนิยายต้นฉบับ / บทบาทของสุลต่านกับพระมหาจักรพรรดิในนวนิยาย / บทบาทโจรสลัดต้าหมิงลิ้มโต๊ะเคี่ยม โจรสลัดต้าหมิงที่ใช้เกาะไต้หวันและปตานีเป็นฐานที่มั่น ที่ในเรื่องเซ็ตติ้งให้เดินทางมาคุยการค้าในกรุงศรีอยุทธยาและหงสาวดี ซึ่งอาจเป็นตัวละครที่สร้างประเด็นกับทางประเทศจีนและไต้หวันได้ / การตีความพระยาจักรีมุมมองใหม่ในนวนิยาย ที่พยายามช่วยเหลือเมืองพิษณุโลก ซึ่งแม้จะเป็นไปได้ในทางตำแหน่งสมุหนายก เอกสารพงศาวดารบางฉบับ ตลอดจนช่องว่างทางประวัติศาสตร์ให้ต่อยอดได้ แต่อาจขัดกับภาพจำสังคมกระแสหลัก เป็นต้น
จากข้อเสนอข้างต้น ทางนักเขียนรับทราบและอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนตามบริบทอันสมควร ให้เหมาะสมกับรูปแบบที่แตกต่างจากนวนิยายไอศูรย์ราชัน แต่พยายามให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และลักษณะอันเฉพาะ เพื่อตอบรับความคาดหวังของนักอ่านที่สนับสนุนมาโดยตลอด อีกประการ ทางนักเขียนปรารถนาให้ประวัติศาสตร์ในแบบของการตีความใหม่ เล่าขานจากเอกสารใหม่แหล่งความรู้ใหม่ ให้ได้ออกสู่กระแสหลักมากขึ้น อันจะเป็นผลประโยชน์แก่วงการการศึกษา รวมถึงวงการประวัติศาสตร์ไทย สำรวจรากเหง้าทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งของบ้านเราต่อไป จึงพยายามผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดตัวซีรีส์ขึ้นมา
ในระหว่างช่วงเวลานี้ 25 ตุลาคม 2567 ทางคุณ Amulin ก็ได้เริ่มวาดภาพอโยธยาเอยาวดี ตลอดจนทางช่องก็เริ่มมีโปรเจคแม่หยัวเกิดขึ้นมาแล้ว ออกอากาศวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ซึ่งทั้งสองเรื่องก็มีชื่อเสียงในวงกว้างแบบของตนเอง ส่วนทางเราก็ร่วมมุทิตาจิตยินดี ร่วมสนับสนุนตามช่องทางอัตภาพกำลังแห่งตน เพื่อช่วยพลักดันทั้งสองผลงาน ทั้งในฐานะเพื่อน แลฐานะสายผลิตด้วยกัน (พิมพ์บ้านๆ เราก็เต็มที่ให้ จนจุดสุดปลายทางครับ)
ธันวาคม 2024 วันที่ช็อคเราที่สุด ในช่วงเวลานั้นเราก็ทำงานเขียนซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องให้ช่องมาโดยตลอด เป็นปรกติ จนกระทั่งฝ่ายการตลาด ได้ประชาสัมพันธ์ภาพ line up ที่กำลังจะเกิดขึ้นของบริษัท ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์และซีรีย์นานาชาติ
ความแปลกประหลาดสร้างความสับสนของเราคือ เราดีใจที่ได้เห็นผลงานซีรีส์ของเราอยู่บนนั้น (แดงไบเล่ย์เป็นโปรเจคที่เราได้รับมอบหมาย เริ่มต้นตั้งแต่เราเข้างาน) ทว่าโปสเตอร์ที่อยู่ข้างกัน การชนช้าง the Last deal สิ่งนี้สร้างความฉงนให้เรามากจึงต้องสอบถามไปทางผู้ใหญ่ฝ่สยเรา วันนี้คือเกิดอะไรขึ้น และมีแนวทางอะไรในการพูดคุยกับช่องได้บ้างหรือไม่
ทางผู้ใหญ่ของเราได้แจ้งว่า ทางช่องมีความตั้งใจที่อยากจะทำพระนเรศและพระมหาอุปราชา (ซึ่งตอนนั้นกล่าวว่ายังไม่ทำ) เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการ Input หรือการร่วมโปรเจค ก็พบว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีอีกทีมงานได้เริ่มดำเนินการจัดทำโปรเจคไปแล้วนั่นเองครับ
แน่นอนว่าทางผม ตลอดจนทีมปฏิบัติเอย การตลาดด้านหลังเอยก็ไม่ทราบมาก่อนครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ไม่แปลกเลยที่วันหลังจากช่วงนั้นเพื่อนนักเขียน ตลอดจนนักอ่านหลายท่านจะสอบถามเรามามากว่าเป็นโปรเจคของทีมงานเราใช่หรือเปล่า ซึ่งก็เป็นตามที่เห็นครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด แน่นอนว่าสร้างความสะเทือนใจ นักเขียนแม้จะเชื่อว่าไม่มีแต่ภายหลังคาดว่าเกิดสภาวะ Self Doubt และ Writer Block ตลอดจนความรู้สึกมากมายกับทางเราที่ยากจะรับมือ ช่วงเวลานั้นรู้สึกท่วมท้นเหล่านั้น แต่ทางเราก็ขอขอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในออฟฟิศบริษัทก็ดี ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องก็ดี รวมไปถึงชาวช่องอีกมากมาย พี่ยามพี่แม่บ้าน ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็ทำงานมาอย่างหนัก และฝ่าฟันอุปสรรคกันมาด้วยกัน พวกเขาได้ออกรถออกตรวจแทนผมไปหมดแล้วในเวลานั้นผมเลยรู้สึกใจรื่นขึ้นมา (ปัจจุบันเริ่มกลับมาเขียนนิยายรายตอนได้แล้ว รวมถึงเขียน #พระเจ้าตากไปต่างโลก สมัญญานครา เขาว่าพระเจ้าตากเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ล่ะ ใช่ เราจะยอมแพ้ได้ไง ตอนนี้จึงเขียนแบบ Free will เป็นการบำบัดตนเองเป็นระยะ เชื่อว่าจะหายดีขึ้นครับ อย่างน้อยก็พิมพ์ในเพจได้ก็ดีขึ้นล่ะครับ)
เรื่องราวในมุมของเราประมาณนี้ครับ ถือว่ามาแชร์ลิ้งเรื่องราวกัน ทุกท่านสามารถอ่านจุดเริ่มต้นจากทางเราแล้วไปอ่าน Timeline ของคุณโบว์รวมถึงดูแถลงการณ์จากช่อง จะเห็นเส้นทางของเรากับงานนี้ และบริบทการดำเนินงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจนที่สุด
สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้สายผลิตทุกท่านนะครับ เป็นหลักการและคำสอนของชาวเราว่า การทำงานแบบนี้ก็ต้องทำเป็นทีม เราต้องรู้จักขอบคุณ และให้เครดิตแก่ผู้อยู่เบื้องหลังทุกฝ่าย การทำงานถ้าได้รับแรงบันดาลใจหรืออื่นใด ควรให้เครดิตเสมอซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรายึดถือและทำมาโดยตลอดครับผม
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงตรงนี้ ขอบคุณครับ
/ไรท์เบนซ์
ปล.1 สำหรับ Project Pilot ตัวเว็บตูนที่ทำอยู่กับเคพีเบื้องต้นเรื่องนี้ได้ทราบไปถึงทาง KP Comic แล้ว ทางเราก็ยังมีความหวังและความมุ่งมั่นที่จะสานต่อโปรเจคให้ได้เกิดขึ้นต่อไปครับ เรามาสานต่อให้ Project ได้เกิดขึ้นต่อไปจริงๆกับต่อไปร่วมกัน ในแบบของพวกเรากันดีกว่าครับ
ปล2เพิ่มเติมเมื่อคุณโบได้วาดเป็นเรื่อง #อโยธยาเอยาวดี ทางนักเขียนกับคุณ Amulin ได้มีการติดต่อปรึกษากัน และต้องการให้เนื้อเรื่องของทั้งสองไม่ทับลายเส้นด้านภาพวาดทับลายกัน อันจะเกิดการสับสนระหว่างสองเรื่องในอนาคตได้ แม้จะดำเนินคอมมิชชั่นหน้าปกเพิ่มเติมมาแล้วก็ตาม แต่ทางนักเขียนตอบรับไม่ติดใจอันใด รู้สึกยินดีด้วยซ้ำที่จะได้เห็นอะไรต่อมาจาก 3 ช่อง 1 รูปในวันนั้นปี 2022 รวมถึงแสดงความยินดีกับผลงานใหม่ ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้า
ดังนั้นทางเราจึงจะมีการจัดทำหน้าปกใหม่ ส่วนหน้าปกของคุณ Amulin ทางเราจึงวางแผนจะให้เป็นฉบับสะสม เผื่อไม่ให้เกิดราคาเฟ้อหรือขายแพงเราจะเปิดพรีออเดอร์ ให้นักสะสมเป็นระยะ และสำหรับท่านที่สนับสนุนผลงานปกคุณAmulin ไปแล้ว แล้วอยากจะนำมาแลกคืนเมื่อมีการจัดทำหน้าปกใหม่ ก็สามารถกระทำได้เช่นกันครับ โดยจะมีกำหนดการแจ้งให้ทราบในอนาคตต่อไป
ดังนั้นแล้ว ภาพหน้าปกเรา จึงใช้ภาพหน้าปกพิเศษ limited ของทางคุณ Akaru_C มาจนถึงในซีซั่น 2 ซึ่งกำลังจะรวมเล่มเมื่อแล้วเสร็จในอนาคตครับผม สำหรับหน้าปกลายเส้นใหม่ จะมีการแจ้งข่าวสารในอนาคตขอฝากติดตามด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านอย่างใจจริงอีกครั้งครับ สวัสดีปีใหม่สงกรานต์ไทยครับ“