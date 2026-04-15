จวกยับแก๊งเล่นน้ำสงกรานต์สุดพิเรนทร์ ใช้ "ถังขยะ-น้ำขังพื้น" สาดคน หวั่นเชื้อโรคแพร่ระบาด

โซเชียลรุมจวกยับพฤติกรรมเล่นน้ำสงกรานต์สุดพิเรนทร์ เพจดังแฉคลิปกลุ่มโจ๋ใช้ "ถังขยะ" ใบเขียวบรรจุน้ำสาดคนสัญจร ซ้ำร้ายเจอสาวไร้สำนึกตักน้ำขังบนพื้นถนนใส่ปืนฉีดน้ำฉีดใส่หน้าคนอื่น ชาวเน็ตสับเละทำลายภาพลักษณ์ประเพณี-หวั่นแพร่เชื้อโรคอันตราย เสียภาพลักษณ์เทศกาลระดับโลก
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เพจ “Red Skull” ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่กลายเป็นประเด็นดรามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มคนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน แต่สิ่งที่สร้างความตกตะลึงคือภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำไม่ใช่ถังน้ำพลาสติกทั่วไป แต่กลับเป็น "ถังขยะสีเขียว" ขนาดใหญ่ที่นำมาเติมน้ำจนเต็มเพื่อใช้สาดใส่ผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณนั้น
โดยทางเพจระบุข้อความเชิงตำหนิถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่า เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่อยากออกไปเล่นสงกรานต์ เพราะเกรงว่าจะต้องเจอกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมตั้งคำถามถึงความรู้สึกของผู้ที่ถูกสาดน้ำจากถังขยะว่าจะเป็นอย่างไร
ภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเป็นจำนวนมาก โดยมีหลายคนตั้งคำถามว่าถังขยะดังกล่าวผ่านการล้างทำความสะอาดมาหรือไม่ และน้ำที่อยู่ในถังจะปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในถังขยะก่อนหน้านี้หรือไม่
การนำภาชนะสำหรับทิ้งของเสียมาใช้เล่นน้ำกับผู้อื่น ถือเป็นการไม่ให้เกียรติและขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม
พฤติกรรมเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีงามของประเพณีสงกรานต์ในสายตาคนรอบข้างและนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้เปิดเผยอีกหนึ่งคลิปที่เผยให้เห็นสาวที่ใช้น้ำที่เจิ่งนองบนพื้นถนนมาเติมใส่กระบอกปืดฉีดน้ำพร้อมระบุข้อความว่า
"เกินไปมั้งป้า เชื้อโรคทั้งนั้นไปฉีดเข้าหน้าเข้าตาคนอื่น ไม่สงสารเขาบ้างเหรอ"
