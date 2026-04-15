อย่าเอาชีวิตลูกไปเสี่ยง! โซเชียลวิจารณ์ยับอุ้มทารกฝ่าฝูงชนเล่นสงกรานต์ เพจดังชี้กระทบทั้งกายและใจ

กลายเป็นประเด็นร้อนรับวันสงกรานต์! หลังโซเชียลแห่แชร์ภาพสาวอุ้มทารกฝ่าฝูงชนเล่นน้ำจนเกิดเสียงวิจารณ์ขรึม ล่าสุดเพจดัง 'สารพันปัญหาเลี้ยงลูก' ออกโรงเตือนพ่อแม่สายลุย ชี้การพาเจ้าตัวเล็กตะลุยน้ำไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่พ่วงมาด้วย 5 ความเสี่ยงอันตรายที่อาจทำเด็กช็อก ปอดบวม หรือติดเชื้อรุนแรงได้ในพริบตา
จากกรณีก่อนหน้านี้ปรากฏภาพของสาวรายหนึ่งอุ้มเด็กทารกร่วมเล่นในเทศกาลสงกรานต์ จนกลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้พูดถึงอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าไม่สมควรเนื่องจากน้องยังเด็กอยู่มาก หวั่นเด็กจะมีอันตราย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เพจ “สารพันปัญหาเลี้ยงลูก” ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ชี้ สภาพแวดล้อมในวันสงกรานต์ไม่เอื้อต่อภูมิคุ้มกันและพัฒนาการของทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กออกไปร่วมกิจกรรมในที่แออัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"การพาเด็กทารกวัยเพียงไม่กี่เดือนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ท่ามกลางฝูงชน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของเด็กหลายด้าน ดังนี้..
1. การปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypothermia)
เด็กทารกยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีเท่าผู้ใหญ่ การถูกน้ำเย็นสาดติดต่อกัน หรือการอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเย็นจัดจนช็อก หรือเป็นปอดบวมได้ง่าย
2. เชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนในน้ำ
น้ำที่ใช้เล่นสงกรานต์ในที่สาธารณะอาจไม่สะอาด (เช่น น้ำจากคลอง หรือน้ำในถังที่ใช้หมุนเวียน) ซึ่งอาจมีเชื้อแบคทีเรียหรือปรสิตปนเปื้อน
▪️ทางผิวหนัง: อาจเกิดผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ หรือการติดเชื้อ
▪️ทางตาและปาก: หากน้ำเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบ หรือถ้าเด็กเผลอกลืนน้ำเข้าไปอาจทำให้ท้องร่วงหรือติดเชื้อในลำไส้ได้
3. ระบบทางเดินหายใจ
แรงจากการสาดน้ำ หรือละอองน้ำที่เข้าหน้าโดยตรง อาจทำให้เด็กสำลักน้ำหรือหายใจไม่ทัน นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับความเย็นของน้ำยังทำให้เด็กเป็นหวัดหรือติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าปกติ
4. ความเสี่ยงจากการสัมผัสและฝูงชน
▪️แป้ง: การประแป้งอาจทำให้เด็กระคายเคืองผิว หรือสูดดมละอองแป้งเข้าปอด
▪️เชื้อโรคในอากาศ: ในที่ที่มีคนหนาแน่น ทารกมีโอกาสติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หรือ RSV ได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง
▪️อุบัติเหตุ: ในฝูงชนที่ชุลมุน อาจเกิดการเบียดเสียด การลื่นล้ม หรือแรงกระแทกจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่อาจโดนตัวเด็กโดยไม่ตั้งใจ
5. สภาพจิตใจและระบบประสาท
เสียงดังจากดนตรี เสียงตะโกน และการถูกสัมผัสตัวโดยคนแปลกหน้า รวมถึงความรู้สึกตกใจเมื่อโดนน้ำเย็นสาด สามารถทำให้เด็กเกิดความเครียด (Sensory Overload) ส่งผลให้นอนหลับยาก หวาดผวา หรือร้องไห้รุนแรง"