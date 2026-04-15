อดีตบิ๊กข่าวกรองฯ ปลื้มคนแห่เที่ยวปราสาทตาควาย-เนิน 350 วอนคนไทยช่วยรักษา-หนุนงบกู้ซากความเสียหายจากสงคราม

อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองฯ เผยภาพคนไทยนับพันแห่เที่ยวปราสาทตาควายและเนิน 350 รำลึกวีรกรรมทหารกล้าที่สละชีพรักษาแผ่นดิน ย้ำชัด นี่คือโบราณสถานไทยที่ต้องช่วยกันหวงแหน อย่าให้ใครมาฉกชิงไปได้อีก
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เฟซบุ๊ก “Nantiwat Samart" ของ นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์สุดภูมิใจหลังคนไทยแห่ไปเที่ยวชมปราสาทตาควาย และเนิน 350
โดยระบุว่า "เห็นภาพคนไทยขึ้นปราสาทตาควาย และเนิน 350 บอกได้คำเดียวครับ เป็นปลื้ม นี่คือโบราณสถานของไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี 2478 ผู้คนคับคั่งมาก
ขอให้คนไทยช่วยกันหวงแหนและรักษามรดกของชาติไว้ อย่าให้ใครมาฉกชิงไปได้
ผมเคยไปที่ปราสาทตาควาย และเนิน 350 ครั้งสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2569 ได้ไปดูจุดที่จ่าเริง( จ่าสิบเอก สำเริง คลังประโคน) ยอมสละชีพเพื่อชาติ สู้จนตัวตายพร้อมลูกน้องพลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา เป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง
ผมได้เดินสำรวจรอบเนิน 350 ต้องยอมรับว่าทหารเขมรได้สร้างบังเกอร์ไว้จำนวนมากที่แข็งแรงตามซอกหินภูเขาและใช้แผ่นซีเมนต์หนากว่าคืบปิดเป็นหลังคาทำให้แน่นหนายากแก่การทำลายจากไข่ยักษ์และปืน ต้องอาศัยการวางแผนการยุทธ์ที่เด็ดเดี่ยว และความกล้าหาญของทหารไทยถึงได้ยึดเนิน 350 ได้สำเร็จ สมควรได้รับการยกย่อง ปรบมือ
ส่วนปราสาทตาควายที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบ ได้เคยคุยกับอดีตอธิบดีกรมศิลปากร ท่านยืนยันว่าบูรณะได้แน่นอน หากได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
ฝากถามใจคนไทย ถ้าเงินงบประมาณมาช้าหรือมาน้อย คนไทยพร้อมที่จะลงขันให้กรมศิลป์เร่งบูรณะหรือไม่"