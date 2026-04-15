xs
xsm
sm
md
lg

อดีตบิ๊กข่าวกรองฯ ปลื้มคนแห่เที่ยวปราสาทตาควาย-เนิน 350 วอนคนไทยช่วยรักษา-หนุนงบกู้ซากความเสียหายจากสงคราม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองฯ เผยภาพคนไทยนับพันแห่เที่ยวปราสาทตาควายและเนิน 350 รำลึกวีรกรรมทหารกล้าที่สละชีพรักษาแผ่นดิน ย้ำชัด นี่คือโบราณสถานไทยที่ต้องช่วยกันหวงแหน อย่าให้ใครมาฉกชิงไปได้อีก

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. เฟซบุ๊ก “Nantiwat Samart" ของ นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์สุดภูมิใจหลังคนไทยแห่ไปเที่ยวชมปราสาทตาควาย และเนิน 350

โดยระบุว่า "เห็นภาพคนไทยขึ้นปราสาทตาควาย และเนิน​ 350 บอกได้คำเดียวครับ​ เป็นปลื้ม​ นี่คือโบราณสถานของไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี​ 2478 ผู้คนคับคั่งมาก​

ขอให้คนไทยช่วยกันหวงแหนและรักษามรดกของชาติไว้​ อย่าให้ใครมาฉกชิงไปได้

ผมเคยไปที่ปราสาทตาควาย และเนิน​ 350 ครั้งสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมีนาคม​ 2569 ได้ไปดูจุดที่จ่าเริง​( จ่าสิบเอก สำเริง​ คลังประโคน) ยอมสละชีพเพื่อชาติ​ สู้จนตัวตายพร้อมลูกน้อง​พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา เป็นวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง

ผมได้เดินสำรวจรอบเนิน​ 350​ ต้องยอมรับว่า​ทหารเขมรได้สร้างบังเกอร์ไว้จำนวนมากที่แข็งแรงตามซอกหินภูเขาและใช้แผ่นซีเมนต์หนากว่าคืบปิดเป็นหลังคาทำให้แน่นหนายากแก่การทำลายจากไข่ยักษ์และปืน​ ต้องอาศัยการวางแผนการยุทธ์ที่เด็ดเดี่ยว​ และความกล้าหาญของทหารไทยถึงได้ยึดเนิน​ 350​ ได้สำเร็จ​ สมควรได้รับการยกย่อง​ ปรบมือ

ส่วนปราสาทตาควายที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบ​ ได้เคยคุยกับอดีตอธิบดีกรมศิลปากร​ ท่านยืนยันว่า​บูรณะได้แน่นอน​ หากได้รับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ​

ฝากถามใจคนไทย​ ถ้าเงินงบประมาณมาช้าหรือมาน้อย​ คนไทยพร้อมที่จะลงขันให้กรมศิลป์เร่งบูรณะหรือไม่"















อดีตบิ๊กข่าวกรองฯ ปลื้มคนแห่เที่ยวปราสาทตาควาย-เนิน 350 วอนคนไทยช่วยรักษา-หนุนงบกู้ซากความเสียหายจากสงคราม
+3