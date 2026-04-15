ไม่ใช่แค่แมวดุ! สัตวแพทย์วิเคราะห์เคส "แมวข่วนเจ้าของบนรถไฟ" เตือนภาวะเครียดจัดจนคุมตัวเองไม่ได้

สัตวแพทย์เตือนใช้หลัก 'No Touch, No Talk, No Eye Contact' ก่อนเข้าไปทัก ‘น้องแมว’ ในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุแมวเครียดจัดกัดเจ้าของบนรถไฟจนวุ่นวายกันทั้งขบวน ย้ำชัดความรับผิดชอบอยู่ที่ 'เจ้าของ' และความเข้าใจของ ‘คนรอบข้าง’ สรุปวิธีสังเกตอาการแมวสติหลุด เห็นสัญญาณแบบนี้ให้ถอยห่างทันที
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ “แมวผู้โดยสาร” เกิดอาการตื่นตระหนกอย่างหนัก คลุ้มคลั่งกัด-ข่วนเจ้าของจนเลือดอาบกลางโบกี้ เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลัง 3 คน ใช้ผ้าปูเตียงเข้าคลุม ใช้เวลากว่า 20 นาทีจึงควบคุมสถานการณ์ได้ ส่งผลให้ขบวนล่าช้ายาวกว่า 7 ชั่วโมง
ล่าสุดวันนี้ (15 เม.ย.) เพจ “วิภาวดีสัตวแพทย์” ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์สาเหตุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “กรณีแมวกัดคนบนรถไฟ ..
กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของภาวะ "Redirected Aggression" หรือพฤติกรรมก้าวร้าวจากการถูกเปลี่ยนที่หมาย ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อแมวอยู่ในสภาวะกดดันสูงสุด (Extreme Stress) จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ในมุมมองทางวิชาการและสัตวแพทย์ เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุและให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปได้ดังนี้ค่ะ
1. วิเคราะห์สาเหตุทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว์
• ภาวะ Sensory Overload: แมวเป็นสัตว์ที่ไวต่อเสียง กลิ่น และสัมผัส เมื่อต้องอยู่ในรถไฟที่ร้อน แออัด มีเสียงดังของเครื่องยนต์และเสียงคนคุยกัน ระบบประสาทส่วนกลางจะถูกกระตุ้นจนเข้าสู่โหมด "Fight or Flight" (สู้หรือหนี)
• ความเครียดจากความร้อน (Heat Stress): แมวระบายความร้อนได้เพียงการหอบและการหลั่งเหงื่อที่อุ้งเท้า เมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปจะส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้แมวหงุดหงิดง่ายและเกิดอาการลนลาน (Agitation)
• Redirected Aggression: เมื่อแมวกลัวหรือโกรธจากปัจจัยภายนอก (เสียง, ความร้อน, คนแปลกหน้า) แต่ไม่สามารถหนีไปไหนได้เนื่องจากถูกจำกัดพื้นที่ หากมีใครเข้าไปใกล้หรือสัมผัส แมวจะระบายความโกรธนั้นใส่สิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที ซึ่งในกรณีนี้คือผู้โดยสาร
2. คำแนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง (Owner’s Guidelines)
หากจำเป็นต้องพาสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ควรยึดหลักดังนี้:
• ประเมินความพร้อมของสัตว์ (Temperament Assessment): ไม่ใช่แมวทุกตัวจะเดินทางไกลได้ แมวที่ตื่นกลัวง่ายควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อใช้ยาคลายเครียด (Anxiolytics) หรือยาซึมแบบอ่อนก่อนเดินทาง
• อุปกรณ์ต้องมิดชิดและปลอดภัย: ควรใช้ตะกร้าหรือกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรง มีช่องระบายอากาศเพียงพอ และ "ต้องปิดล็อกให้สนิทตลอดเวลา" การนำแมวออกมาเดินหรืออุ้มในที่สาธารณะขณะแมวเครียดคือความเสี่ยงสูงสุด
• การจัดการสิ่งแวดล้อม: ใช้ผ้าบางๆ คลุมกรงเพื่อลดการมองเห็นสิ่งเร้าภายนอก และอาจพ่น Synthetic Pheromones เพื่อช่วยให้แมวรู้สึกปลอดภัยขึ้น
• เตรียมอุปกรณ์ช่วยลดความร้อน: แผ่นเจลเย็น หรือขวดน้ำใส่น้ำแข็งพันผ้า วางไว้ในกระเป๋าเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
3. คำแนะนำสำหรับคนทั่วไปเมื่อเจอสัตว์เลี้ยงในที่สาธารณะ
• หลักการ "No Touch, No Talk, No Eye Contact": แม้สัตว์จะดูน่ารัก แต่การเข้าไปจ้องตาหรือส่งเสียงทักทายอาจเป็นการคุกคามสัตว์ที่กำลังเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว
• อย่าเข้าใกล้สัตว์ที่แสดงอาการผิดปกติ: หากเห็นแมวหอบ (อ้าปากหายใจเหมือนสุนัข), รูม่านตาขยายกว้าง, หรือขู่คำราม ให้รักษาระยะห่างทันที
• หากเกิดเหตุฉุกเฉิน: กรณีสัตว์หลุดออกมาและมีท่าทีดุร้าย "ห้ามใช้มือเปล่าไปจับ" ให้ใช้ผ้าหนาๆ หรือเสื้อคลุมโยนทับตัวสัตว์เพื่อจำกัดการมองเห็นและลดความคลุ้มคลั่งก่อนจะเคลื่อนย้ายเข้ากรง
บทสรุป ในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่ "เจ้าของ" ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และสภาพจิตใจของสัตว์เลี้ยง การนำสัตว์ที่ไม่ได้ฝึกหรือไม่มีมาตรการควบคุมออกมาในพื้นที่ปิดและแออัด ไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวสัตว์เอง แต่ยังเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสาธารณะด้วยค่ะ
ในทางกลับกัน สังคมควรมีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น เพื่อลดการกระตุ้นโดยไม่ตั้งใจ และสถานประกอบการหรือผู้ให้บริการควรมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเรื่องประเภทของอุปกรณ์บรรจุสัตว์ (Carrier) ที่อนุญาตให้ขึ้นรถโดยสารค่ะ
เป็นห่วงน้องแมวจริงๆ ค่ะ”