ทร.ยัน “ข่าวปลอม” กรณีอ้างไทยเปิดทางส่งของไปกัมพูชา ชี้บิดเบือนข้อเท็จจริง หวังปั่นกระแส

กองทัพเรือยืนยัน “ข่าวปลอม” กรณีอ้างไทยเปิดทางส่งของไปกัมพูชาด้านชายแดนจันทบุรี-ตราด ชี้บิดเบือนข้อเท็จจริง หวังปั่นกระแส หากเดือดร้อนก็เพราะผู้นำตัดสินใจผิดพลาด ควรติดต่อช่องทางการทูตที่มีอยู่ ย้ำ ทร.ยังคุมเข้มตามกฎหมาย เล็งเอาผิดคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
วันที่ 10 เม.ย. 2569 พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าไทยจะเปิดช่องทางขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากไทยไปยังกัมพูชาผ่านพื้นที่ชายแดนจันทบุรี-ตราด นั้น กองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และเป็น “ข่าวปลอม (Fake News)” ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง หากทางกัมพูชามีความต้องการความช่วยเหลือเพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกงานอดอยากแร้นแค้นในประเทศที่เกิดขึ้นเพราะผู้นำตัดสินใจผิดพลาด ก็ขอติดต่อทางช่องทางทางการทูตที่มีอยู่
กองทัพเรือไม่มีนโยบายในการเปิดด่านหรือช่องทางใดๆ และยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและกรอบความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ โฆษกกองทัพเรือยอมรับว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้เข้าข่ายเป็นการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และอาจเป็นความพยายามในการปั่นกระแสจากฝั่งกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วงที่มีการปะทะ จนถึงปัจจุบัน กองทัพเรืออยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบแหล่งที่มา และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการก่อนเผยแพร่ และไม่ส่งต่อข่าวปลอมโดยเฉพาะข่าวปั่นจากฝั่งตรงข้าม
สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ