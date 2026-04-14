เต่าบินงานเข้า เวียดนามสวมรอยจดเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินฯ ชี้ช่องคัดค้าน

ตู้คาเฟ่อัตโนมัติชื่อดังของไทย "เต่าบิน" ถูกมือดีในเวียดนามยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบคล้ายคลึงกัน อธิบดีฯ รุดแจ้ง "ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น" เร่งยื่นคัดค้านก่อนสิ้นสุดกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์แบรนด์ไทยในเวทีอาเซียน
วันนี้ (14 เม.ย.) นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินโครงการ Trademark Monitor เฝ้าระวังการนำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิชอบ มุ่งเป้าในตลาดจีนและอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย เพื่อรับบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรก ปี 2569 มีการตรวจพบผู้ประกอบการต่างชาติยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า “เต่าบิน” ของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของไทย ในประเทศเวียดนาม โดยเป็นการจดทะเบียนในกลุ่มรายการสินค้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ กรมฯ จึงได้เร่งแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าทราบเพื่อดำเนินการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิตามกฎหมาย พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
สำหรับโครงการ Trademark Monitor เป็นการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในขั้นการประกาศโฆษณา ซึ่งเป็นขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลคำขอต่อสาธารณะก่อนรับจดทะเบียนของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ โดยจะมีระยะเวลาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ ยื่นคัดค้านได้ภายใน 60 - 90 วัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หากตรวจพบการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้ประกอบการไทยไปจดทะเบียนในประเทศเหล่านี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายดำเนินการยื่นคัดค้านการจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการไทยท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นในปัจจุบัน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับเต่าบิน เป็นตู้คาเฟ่อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในงาน Thailand Franchise & Business Opportunity ที่ไบเทค บางนา เมื่อเดือน ต.ค. 2563 คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย ซึ่งจดสิทธิบัตรไว้แล้วถึง 38 สิทธิบัตร ให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มชงสดแบบแก้วต่อแก้วมากกว่า 200 เมนู ทั้งเมนูร้อน เย็น และปั่น อาทิ กาแฟสด ชา โกโก้ นม เป็บซี่ และเครื่องดื่มประเภทโซดาต่างๆ โดยลูกค้าสามารถเลือกระดับความหวานของแต่ละเมนูเครื่องดื่มได้ด้วยตนเองผ่านหน้าจอระบบสัมผัส และระบบรับชำระเงินที่รองรับการชำระเงินทั้งแบบเงินสด (Banknote and coin) และแบบสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) โดยเปิดให้บริการแล้วมากกว่า 8,000 ตู้ทั่วประเทศ