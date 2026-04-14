สงกรานต์หนุนท่องเที่ยวไทยคึกคัก ต่างชาติทะลัก 10.3 ล้านคน จีน-มาเลเซียครองแชมป์

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดสถิติล่าสุดปี 69 นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เข้าไทยสะสมทะลุ 10 ล้านคน โดยเฉพาะสัปดาห์สงกรานต์โตพุ่งเกือบ 9% ตลาด จีน-มาเลเซียนำโด่งทำนิวไฮในรอบกว่าเดือน ยอดใช้จ่ายสะพัด 5 แสนล้าน
วันนี้ (14 เม.ย.) น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งสัปดาห์ จํานวน 6.1 แสนคน
ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 12 เม.ย. 69 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาสะสมกว่า 10.3 ล้านคน สําหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล สงกรานต์นั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากแตะระดับ 4 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.32 เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 1 แสนคน ซึ่งสูงสุด ในรอบ 5 สัปดาห์ และตลาดมาเลเซียที่เดินทางเข้ามากว่า 9 หมื่นคนในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 619,481 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 49,888 คน หรือร้อยละ 8.76 คิดเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 88,498 คน
โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (106,504 คน) มาเลเซีย (90,524 คน) อินเดีย (53,308 คน) รัสเซีย (36,701 คน) และสหรัฐอเมริกา (24,693 คน) โดยนักท่องเที่ยว มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 61.68 ร้อยละ 25.39 ร้อยละ 19.26 และร้อยละ 16.93 ตามลําดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 11.57
สําหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว แต่ยังคงมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ สถานการณ์พลังงานในไทยที่เข้าสู่ภาวะปกติ การมีมาตรการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย Trusted Thailand การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอํานวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นบัตร ตม.6 รวมถึง ส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจํานวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น
สรุปภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย. 69 พบว่า ประเทศไทยมีจํานวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 12 เม.ย. 69 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 10,363,660 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 506,123 ล้านบาท โดยจํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (1,659,777 คน) มาเลเซีย (1,093,636 คน) รัสเซีย (792,629 คน) อินเดีย (712,913 คน) และเกาหลีใต้ (439,277 คน)
เมื่อแบ่งตามภูมิภาค พบว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 180,046 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 33.79 โดยมี จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 164,693 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 5.40 โดยมีจํานวน นักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง
เอเชียใต้ จํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 62,464 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 17.19 โดยมีจํานวน นักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ปากีสถาน และเนปาล
ยุโรป จํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 147,354 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 9.83 โดยมีจํานวน นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาราจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์
อเมริกา จํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 34,343 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 11.18 โดยมีจํานวน นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก และโคลอมเบีย
ตะวันออกกลาง จํานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 4,769 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 3.88 โดยมีจํานวน นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน และกาตาร์