เจ้าของรีสอร์ตมึน ลูกค้าแอบชาร์จไฟรถ EV จนเบรกเกอร์ตัด เข้าไปเตือนกลับโดนท้าให้แจ้งความ

กลายเป็นประเด็นร้อนในกลุ่ม EV Club Thailand เมื่อเจ้าของรีสอร์ตโพสต์โวย เจอเคสลูกค้ามักง่ายแอบเสียบชาร์จรถไฟฟ้าในห้องพักจนระบบไฟรวน พอเข้าไปอธิบายกลับถูกสวนหน้าหงาย "ท้าให้ไปแจ้งความ" ชาวเน็ตลั่นไม่ได้อยู่ที่รถ แต่อยู่ที่สันดานคน
วันนี้ (14 เม.ย.) ในกลุ่มเฟซบุ๊ก EV Club Thailand Group ได้มีสมาชิกรายหนึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ต โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า "ลูกค้าเข้าพักรีสอร์ต ชาร์จไฟ จนเบรคเกอร์ตัด เข้าไปอธิบาย ระบบสายไฟ ว่าห้ามชาร์จ โดนลูกค้า ท้าให้แจ้งความ แบบนี้ ใครผิดครับ แค่อยากให้เป็นบรรทัดฐาน ต่อไปนะครับ ผมจึงไม่ให้เห็นป้ายทะเบียน ลูกค้า" ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างดังนี้
- สันดานคนครับ ไม่เกี่ยวกับรถ
- ทำที่ชาร์จแต่ละหลังไปเลยค่า หรือทำให้ทุกหลังชาร์จไฟได้ แล้ว +เงินเพิ่มมม สำหรับรถ EV
- ลูกค้าเขานึกว่า เหมือนชาร์จมือถือหรือป่าว
- ลูกค้าผิด ฟ้องเลยคะ
- มีเงินแต่นะ แต่เห็นแก่ตัวไป
- ลูกค้าผิดครับเพราะรีสอร์ตไม่ได้ออกแบบระบบไฟสำหรับการ charge load เกินไฟไหม้ได้ครับ
- แค่ค่าไฟก็ไม่คุ้มแล้วครับ ลูกค้าก็เยอะไป รีสอร์ทบางทีต้องมีป้ายเขียนไว้ครับ ห้ามชาร์จรถไฟฟ้า
- แจ้งไปเลยครับ เรียกช่างไฟมาตรวจระบบด้วย อะไรเสียหายให้รับผิดชอบทั้งหมด พวกมักง่าย ห้ามแล้วยังทำ
- อะไรทำให้เค้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดคะ หรือคิดว่าจ่ายค่าห้องแล้ว?
- ถ้าไม่อนุญาต โดนข้อหาลักทรัพย์ได้ครับ
- ต้องถามเจ้าของรีสอร์ตก่อนนะว่าชาร์ตได้มั้ย ไร้มารยาทสุดๆ
- เห็นใจเจ้าของรีสอร์ตเลย ลูกค้าก็ไม่สมควรทำ หากฉุกเฉินจริงๆ ควรขออนุญาตจากเจ้าของก่อนครับ
- ผมขอแนะนำครับ ในอนาคตเปลี่ยนเป็น wifi breaker switch แต่ละหลัง ที่ควบคุมได้จากมือถือและ monitor ได้ กำหนดเอาครับว่าแต่ละหลังจะใช้ไฟกี่ A ไปเลยครับ
- บางที่เค้าทำแบบ home charger คิดเงินเลยค่ะ เอา port charger ไปเอง ทำแบบในโพสต์ก็แย่เกินไปค่ะ ควรจะถามก่อนนะคะ ไม่ใช่ทุกที่จะเหมาะกับการชาร์จ ถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะรับผิดชอบไหวไหม
- เริ่มต้นที่ผู้ให้บริการควรทำป้ายแจ้งเตือน "ห้ามชาร์จรถไฟฟ้า" ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัด พร้อมแจ้งค่าปรับหรือบทลงโทษในอัตราที่เหมาะสมที่ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
- จัดได้เลยครับ ลูกค้าทำความเสียหาย ใช้ไฟ charge รถแบบนี้ โอกาสสายไฟไหม้และ ไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับ ต้องห้ามเด็ดขาด ระบบไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งเพื่อมาให้มาcharge รถไฟฟ้า ถ้าอนาคตต้องเพื่อลูกค้า มีรถไฟฟ้าต้องติดตั้งระบบ charge ให้ถูกต้องและ คิดค่าบริการเพิ่มเติม และแล้วนโยบายของที่พักนะ