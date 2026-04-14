เดือดสงกรานต์สีลม! นักข่าวสาวใจเด็ด รวบชายหื่นลวนลาม พยายามทำร้ายกลางถนน (ชมคลิป)

สงกรานต์สีลมเดือดกลางฝูงชน นักข่าวสาวถูกชายปริศนาลวนลามอย่างอุกอาจ ก่อนคลุ้มคลั่งพยายามทำร้ายร่างกาย พบเหยื่ออีกหลายรายทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ สุดท้ายตำรวจเข้าคุมตัวทันควัน พร้อมคัดค้านการประกันตัว เดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุด
โดย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 69 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณหน้าหน้าธนาคารกรุงเทพ/ร้านขายยาจุฬาฯ บนถนนสีลม ขณะที่ "วาล์ว" ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว กำลังยืนพิมพ์ข่าวหลังจากจบการไลฟ์สด ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเบียดและใช้มือจับที่ก้นของผู้เสียหายอย่างชัดเจน
ผู้เสียหายตัดสินใจเผชิญหน้าและถามเป็นภาษาอังกฤษว่า "Where are you from?" เนื่องจากคิดว่าเป็นชาวต่างชาติ แต่ชายคนดังกล่าวตอบกลับว่า "I'm from Bangkok" เป็นภาษาไทยชัดเจน เมื่อถูกตำหนิและขอดูบัตรพนักงานเพื่อยืนยันการเอาผิด ชายคนดังกล่าวกลับมีอาการโวยวาย คลุ้มคลั่ง และพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ทั้งนี้ ในระหว่างเกิดเหตุชุลมุน มีพลเมืองดีและนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเหลือจำนวนมาก โดยพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แจ้งว่าแฟนสาวก็ถูกชายคนนี้ดึงกางเกงจนร้องไห้เสียขวัญ โดยมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ ระบุว่าลูกค้าในร้านก็โดนชายคนนี้ลวนลามเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.ปทุมวัน เข้าระงับเหตุและชาร์จตัวผู้ก่อเหตุได้ทันท่วงที แม้ในขณะถูกจับกุมผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีท่าทีสลด ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และด่าทอผู้เสียหายด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โดย สถานะคดีปัจจุบัน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา กระทำอนาจาร พนักงานสอบสวน คัดค้านการประกันตัว เตรียมส่งฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ ในวันที่ 15 เม.ย. 69 ทางด้านผู้เสียหายระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะเทือนใจและน่ากลัวมาก แต่ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหวังว่าจะไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้อีก