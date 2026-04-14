เขตห้วยขวางแจง งานสงกรานต์ S2O ระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐาน หลังชาวบ้านร้องเรียน

เขตห้วยขวางแจง ผลการตรวจวัดระดับเสียงคอนโดฯ 4 แห่งใกล้สถานที่จัดงาน S2O Songkran Music Festival 2026 ถนนเทียมร่วมมิตร พบว่าระดับเสียงมีค่าไม่เกินมาตรฐาน หลังชาวบ้านร้องเรียนส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวเสาวลักษณ์ จิรัฐตรีทิพ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางสาวสุภาวดี มาบัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมตรวจสถานที่ที่มีการจัดงาน S2O Songkran Music Festival 2026 ถนนเทียมร่วมมิตร ภายหลังจากผู้บริหาร กทม. ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และผู้จัดงาน S2O เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าการจัดงาน S2O ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โดยมีข้อสรุปให้ผู้จัดงานลดระดับเสียงลง
ต่อมาเมื่อเวลา 21.50 น. นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนางสาวพรสุดา ผานุการณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายองอาจ รัตนอานุภาพ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายดนุ ศุภรักษ์เกียรติ หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียง ณ บริเวณอาคาร 4 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่จัดงานและได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ (1) อาคารเบลล์ แกรนด์ พระราม 9 (2) อาคารลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (3) อาคารโนเบิล รีวอล์ฟ รัชดา 2 และ (4) อาคารศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่จัดงาน 500-720 เมตร
ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 4 อาคาร พบว่ามีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 52.4-68.0 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ