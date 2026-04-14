สงกรานต์เถื่อนที่ภูเก็ต พวกฝรั่งเศส-อาราเบียฉีดน้ำใส่รถตู้ คนทำมาหากินเดือดร้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สงกรานต์ภูเก็ตเละเทะ นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและอาราเบียฉีดน้ำใส่รถตู้ คนทำมาหากินเดือดร้อน ชาวเน็ตจี้ยกเลิกฟรีวีซ่า สร้างความเดือดร้อน

วันนี้ (14 เม.ย.) เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่วิดีโอคลิปกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระบุว่าเป็นชาวฝรั่งเศสและอาราเบีย ระดมฉีดน้ำใส่คนขับรถตู้และด้านในรถตู้ ระบุว่าเกิดขึ้นที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระบุข้อความว่า "ดูมันทำ! สุดป่วน เถื่อน! พวกฝรั่งเศส อาราเบีย คนทำมาหากินเดือดร้อน #สงกรานต์ #ต่างชาติ #ป่าตอง #ภูเก็ต"

ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นดังนี้

- เดี๋ยวหลังสงกรานต์ค่อยจัด เตรียมเช็กบิลครับพี่ตำรวจและพี่รถตู้

- ภูเก็ตปล่อยให้ต่างชาติทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเยอะมาก เจ้าหน้าที่ก็เยอะ แต่ๆๆ ไม่รู้อยู่ที่ใหน หรือกำลังทำอะไรอยู่ ชาวภูเก็ตเริ่มเดือดร้อนกันจริงๆ ครับ เมื่อก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ ชาวบ้านเริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบนี้มากๆ

- สุดท้ายเงินชนะทุกอย่าง มีหลายเหตุการณ์เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเงินทำให้... โลกมันเป็นเช่นนั้น

- มันรู้ว่าจ่ายเงินก็จบ

- นักท่องเที่ยวคือพระเจ้า ทำเอาแล้วพรือละหลวง ถ้าคนไทยทำ เธอเห้อ ปานี้เข้ากรงแล้วจ้า

- ผู้นำ ผู้ว่าฯ ท่าน ส.ส. ท่าน ส.จ.จังหวัดภูเก็ต รีบเสนอยกเลิกฟรีวีซ่าเถอะค่ะ ชาวบ้านเดือดร้อนกับคนประเภทนี้เยอะมากแล้ว ที่เข้ามาสร้างแต่ความเดือดร้อน

- แนะนำให้แจ้งความเลยค่ะ เอ็นดูพี่คนขับมาก ทำเหมือนคนไทยเป็นตัวตลก

- โคตรสงสารคนขับรถเลย เข้าใจอารมณ์ แบบนี้ใครรับผิดชอบ

- ป่วนแบบนี้ต้องให้ไปเที่ยวหน้าฮ้านหมอรำครับรับรองมีเจ็บ

- นี่มันคือการร่วมกันทำลายทรัพย์สินผู้อื่นไปแล้ว ไม่ได้เล่นน้ำตามเทศกาลสงกรานต์ แจ้งความและเจ้าหน้าที่ต้องจับกุม เพื่อแยกนักท่องเที่ยวที่สร้างความปั่นป่วน ออกจากนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวเถอะครับ