สงกรานต์ไม่หยุดจับโจร ชัชชาติเผยใช้กล้อง AI สแกนใบหน้าจุดคัดกรอง รวบได้นับสิบราย

ชัชชาติเผยสงกรานต์ถนนสีลม ทุบสถิติคนมาเที่ยวเกือบ 1.5 แสนคน มากกว่าปีที่แล้ว เผยใช้กล้อง AI จับใบหน้าเข้ากับประวัติอาชญากร จับผู้ต้องหาที่สีลมได้ 5 ราย ข้าวสาร 9 ราย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบคอขวดบริเวณจุดคัดกรอง คนที่มาเล่นอีกฝั่งจะไปเล่นน้ำอีกฝั่งต้องผ่านจุดคัดกรองอีกรอบ
เมื่อค่ำวันที่ 13 เม.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยสถานการณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ ว่า ถนนสีลมเป็นจุดที่มีผู้ออกมาเล่นน้ำหนาแน่นที่สุด 148,721 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่มีจำนวน 122,890 คน และมากกว่าสถิติปีที่แล้ว (2568) ซึ่งมียอดคนต่อวันอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 คน
จากกรณีมีข่าวเรื่อง Emergency Lane แตก แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหา ยังคงใช้งานได้ มีการจัดช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินอยู่ มีการใช้กล้อง AI ตรวจจับและบริหารจัดการคน ประชาชนหนาแน่นแต่ยังสามารถไหลตัวได้ ไม่ถึงขั้นติดขัดรุนแรง มีการปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวเพื่อปรับระบบจราจร
สำหรับพื้นที่อื่น ๆ เช่น ถนนข้าวสาร มีจำนวนคนอยู่ที่ประมาณ 70,000 คน มีการจัดการจราจรแบบวันเวย์ทำให้คนเดินได้สะดวก ขณะที่เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) คลองทวีวัฒนา เวฬุวนาราม และโชคชัย 4 สถานการณ์ยังคงเรียบร้อยดี
“ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาที่สีลมหนาแน่นที่สุด โดยมียอดรวมถึง 148,721 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ 1 แสนคน เราใช้กล้อง AI ตรวจจับใบหน้าเพื่อเทียบกับประวัติอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทำให้จับผู้มีหมายจับที่สีลมได้ 5 ราย และที่ข้าวสาร 9 ราย แม้คนจะเยอะแต่ระบบการจัดการยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด”
เมื่อเย็นวานนี้ (13 เม.ย.) ผู้สื่อข่าว MGR Online ลงพื้นที่บริเวณแยกนรารมณ์ ถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนรอที่จุดคัดกรองจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนเดินเข้าไปในเต็นท์ที่เป็นจุดคัดกรอง ซึ่งติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับเครื่องตรวจจับอาวุธ จึงจะสามารถเข้าไปด้านในได้
อย่างไรก็ตาม ผลของการจัดระเบียบดังกล่าว ส่งผลทำให้คนที่ออกจากจุดเล่นน้ำสงกรานต์ฝั่งหนึ่ง ต้องการไปเล่นน้ำสงกรานต์อีกฝั่งถนนหนึ่ง ต้องผ่านจุดคัดกรองใหม่อีกครั้ง ไม่สามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งได้ เนื่องจากตลอดเส้นทาง ได้สงวนพื้นที่ช่องจราจรขวาสุดเป็นช่องทางฉุกเฉิน (Emergency Lane) สำหรับรถฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจปฎิบัติงานเท่านั้น
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ที่แยกศาลาแดง ถนนสีลมและถนนราชดำริ ตัดกับถนนพระรามที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวอยู่พักหนึ่ง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวด้านในถนนสีลมหนาแน่น ซึ่งพบว่ามีเวทีตั้งอยู่บนถนนสีลม ขาออก จำนวนมาก ตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค หน้าศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ หน้าอาคารพาร์คสีลม หน้าอาคารซีพีทาวเวอร์ หน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ และหน้าอาคาร 393 สีลม (สำนักงานใหญ่กลุ่มคาราบาวกรุ๊ป)
ส่วนฝั่งขาเข้า ฝั่งอาคารธนิยะพลาซ่า และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีเพียงแค่ศูนย์การค้าสีลมเอจที่ตั้งเวทีบริเวณปลายถนนก่อนถึงแยกศาลาแดง ทำให้มีผู้คนหนาแน่น นอกนั้นมีแต่ร้านค้าย่านดังกล่าวตั้งกลุ่มกันสาดน้ำ อย่างไรก็ตาม รถประจำทางทุกคันที่เคยผ่านถนนช่วงดังกล่าว ได้หลีกเลี่ยงการจราจรไปใช้ถนนสุรวงศ์แทน แต่ยังคงแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง สถานีช่องนนทรี และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สถานีสีลม เป็นหลัก