ทภ.2 แจงเหตุกำลังพลเหยียบขวากไม้ไผ่ ขาเป็นแผลลึก เสียเลือดมาก อาการปลอดภัยออกจาก ICU แล้ว

กองทัพภาคที่ 2 รายงานเหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เขาสัตตะโสม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เหยียบขวากไม้ไผ่ที่เป็นแนวป้องกันฐาน เป็นแผลลึกที่ขาซ้าย เสียเลือดมาก อาการปลอดภัยออกจาก ICU แล้ว
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 69 เวลา 17.30 น. กำลังพลของหน่วย พัน.ร.12 (ร.3 พัน.2) จำนวน 1 นาย ได้แก่ ส.อ. พีรภัท มัธุรถ ตำแหน่ง หน.ชุดยิง มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.123 ประสบเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนตรวจความปลอดภัยรอบฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขาสัตตะโสม โดยได้สะดุดล้มและถูกขวากไม้ไผ่ที่เป็นแนวป้องกันฐานแทงบริเวณหน้าขาซ้าย ส่งผลให้มีบาดแผลลึก และเสียเลือดจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุหน่วยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมนำส่ง รพ.กันทรลักษ์ โดยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเย็บซ่อมหลอดเลือด ทำให้อาการพ้นขีดอันตราย และได้ย้ายออกจากห้อง ICU มาพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยทั่วไป ปัจจุบันผู้บาดเจ็บอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด