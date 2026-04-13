ประมวลภาพ : สยามสแควร์เปิด “WATERLAND” สาดความมันกลางกรุง สงกรานต์สีขาว ปลอดแป้ง-แอลกอฮอล์

สงกรานต์ 2569 ที่สยามสแควร์คึกคัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WATERLAND สวนน้ำกลางกรุง” จัดเต็มกิจกรรมสไลเดอร์ยักษ์-Bucket Tower เล่นน้ำปลอดภัยทุกเพศทุกวัย
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ณ สยามสแควร์ ถูกเนรมิตให้กลายเป็น “WATERLAND สวนน้ำกลางกรุง” ใจกลางเมือง ภายใต้แนวคิดสงกรานต์สีขาวที่เน้นความสนุกอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อทุกคน โดยยึดมาตรการ “ไม่แป้ง ไม่แอลกอฮอล์” อย่างเคร่งครัด
ภายในงานจัดเต็มด้วยโซนกิจกรรมหลากหลาย ไฮไลต์สำคัญอย่างสไลเดอร์ยักษ์ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสความตื่นเต้น และจุดสาดน้ำ Bucket Tower ที่สร้างสีสันและความชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวัน ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ งานสงกรานต์ “WATERLAND” สยามสแควร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างปลอดภัยในใจกลางกรุงเทพฯ