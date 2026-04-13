สงกรานต์อุดรฯ หวิดสิ้นชื่อ หลังถูกสาดน้ำผสม "ก้อนน้ำแข็ง" กระแทกหน้าผากเย็บกริบ

กลายเป็นอุทาหรณ์ช่วงสงกรานต์ เมื่อหนุ่มรายหนึ่งถูกสาดน้ำผสมน้ำแข็งจากรถกระบะจนบาดเจ็บหน้าผากกลางวงเล่นน้ำที่หนองประจักษ์ จ.อุดรธานี โชคดีไม่โดนจุดอันตราย เตือนสายเล่นน้ำหยุดพฤติกรรมเสี่ยง ก่อนความสนุกจะกลายเป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิด
วันนี้ (13 เม.ย.) กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสายเล่นน้ำ เมื่อเพจเฟซบุ๊กท้องถิ่น "อุดรโพสต์" ได้ออกมาโพสต์แจ้งเตือนเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นบริเวณ หนองประจักษ์ หน้าอุโมงค์น้ำพุ จ.อุดรธานี เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้งานโซเชียลฯแจ้งว่า ในขณะที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์ตามปกติ ได้มีรถกระบะบรรทุกน้ำขับผ่านมาและทำการสาดน้ำใส่ แต่ปรากฏว่าในน้ำนั้นมี "ก้อนน้ำแข็ง" ปะปนมาด้วย แรงกระแทกของน้ำแข็งพุ่งเข้าที่บริเวณหน้าผากอย่างจัง จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ
"เคราะห์ดีที่ไม่โดนจุดสำคัญ เช่น ดวงตา หรือขมับ ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความสูญเสียที่มากกว่านี้"
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางหน่วยงานและเพจข่าวได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองและประชาชนที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ดังนี้ งดใส่น้ำแข็งลงในถังน้ำ ที่ใช้สำหรับสาดผู้อื่น เพราะก้อนน้ำแข็งที่พุ่งไปพร้อมน้ำมีความแรงเทียบเท่าก้อนหิน เล่นน้ำอย่างสุภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทาง เฝ้าระวังบุตรหลาน ไม่ให้คึกคะนองจนเกิดอันตรายต่อผู้อื่น
ทั้งนี้ สงกรานต์ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกได้แต่ต้องปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลนี้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนอย่างแท้จริง