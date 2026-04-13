ประมวลภาพ : สีลมเล่นน้ำไม่แผ่ว! สงกรานต์วันที่ 2 คนแน่นถนน บรรยากาศคึกคักยาวถึงค่ำ

สงกรานต์สีลมวันที่สองยังคงร้อนแรง นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติหลั่งไหลร่วมสาดน้ำต่อเนื่อง พื้นที่แน่นตลอดสาย ท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มข้น
;วันนี้ (13 เม.ย.) บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 บนถนนสีลมในวันที่สองยังคงเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่าย เพื่อร่วมกิจกรรมสาดน้ำคลายร้อนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดแนวถนนสีลมถูกเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมาร่วมสร้างสีสัน ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว โดยบรรยากาศมีความหนาแน่นอย่างเห็นได้ชัด และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
สำหรับการจัดงานสงกรานต์บนถนนสีลมในปีนี้ จะมีขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมดังกล่าว