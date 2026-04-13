นาทีระทึก! หนุ่มขี่เวสป้าช่วยคนขับรถอาการแปลก ก่อนพบสัญญาณ “สโตรก” ส่ง รพ.ทันเวลา (ชมคลิป)

ระทึกกลางสะพาน! ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เล่านาทีชีวิต หลังพบรถยนต์ขับส่ายชนแบริเออร์ ก่อนตัดสินใจตามช่วย จนพบอาการเข้าข่าย “เส้นเลือดในสมองแตก” รีบโทร 1669 นำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที ชาวเน็ตแห่ชื่นชม น้ำใจช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทาง
วันนี้ (13 เม.ย.) เฟซบุ๊ก "Tou Pongpat Patumsuwon" โพสต์เล่าเหตุการณ์ขณะเข้าช่วยเหลือคนขับรถยนต์ที่มีอาการผิดปกติกลางดึก ช่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที
รายละเอียดเหตุการณ์ เมื่อเวลาประมาณ 20:00 น. ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าของโพสต์และเพื่อนกำลังขี่รถรถเวสป้ากลับบ้าน สังเกตเห็นรถยนต์คันหน้ามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดปกติอย่างมาก โดยรถมีอาการดังนี้ ขับส่ายไปมา และเสียหลักไปกระแทกขอบแบริเออร์บนสะพาน ชนเข้ากับฟุตบาท จนกระเด็นไปกระแทกรถคันหน้า
อย่างไรก็ตาม รถคันดังกล่าวมีการ เปิดไฟฉุกเฉิน ทิ้งไว้ ทำให้เจ้าของโพสต์คาดว่าคนขับน่าจะยังมีสติอยู่บ้าง จึงตัดสินใจขี่ตามไปดูอาการอย่างใกล้ชิด
วินาทีเข้าช่วยเหลือ
เมื่อรถคันดังกล่าวหยุดสนิท เจ้าของโพสต์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณนั้นได้เข้าไปสอบถามอาการ และพบสัญญาณอันตรายทางสุขภาพ ได้แก่
1.น้ำลายไหล: มีน้ำลายไหลออกจากมุมปากด้านซ้ายตลอดเวลา
2.การสื่อสาร: ถามตอบรู้เรื่องแต่มีอาการสับสน
3.ชีพจร: หัวใจเต้นแรงมากผิดปกติ
4.กล้ามเนื้ออ่อนแรง: เมื่อลองให้ยกแขนทั้งสองข้าง พบว่า ยกได้เพียงข้างขวาข้างเดียว
ทั้งนี้ หลังจากประเมินอาการเบื้องต้น เจ้าของโพสต์ได้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นพยาบาลคาดการณ์ว่าคนขับอาจมีอาการ เส้นเลือดในสมองแตกแบบฉับพลัน (Stroke) โดย ผู้โพสต์ระบุว่าได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน และส่งมอบให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับบริษัทประกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความช่างสังเกตและมีน้ำใจของเจ้าของโพสต์ ที่ไม่นิ่งดูดายจนสามารถช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทางไว้ได้ทันเวลา
