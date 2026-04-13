แบงก์ชาติเปิดแสดงความคิดเห็น ค่าธรรมเนียมธนาคารใหม่ 15 รายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานค่าบริการและการให้บริการ ที่จะเริ่มใช้ในเดือน มิ.ย.นี้ มีทั้งขอเสตทเมนต์ แยกแบบกระดาษกับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดค่ารักษาบัญชีเหลือเดือนละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเอทีเอ็มไม่เกิน 150 บัตรเดบิตไม่เกิน 200 บาท ยกเลิกค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามเขตต่างจังหวัด
วันนี้ (13 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานค่าบริการและการให้บริการ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ https://www.bot.or.th/th/laws-and-rules/public-hearing/public-hearing-20260410-FeeProject.html ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2569 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2569
โดย ธปท. ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ด้วยราคาที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพบว่าการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางรายการ ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง โดยบางรายการมีต้นทุนลดลงหรือไม่มีต้นทุนแล้วจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แต่ยังคงมีการเรียกเก็บค่าบริการ ขณะที่บางรายการมีช่วงอัตราค่าบริการกว้าง ซึ่งอาจสะท้อนว่ามีการเรียกเก็บในระดับที่สูงเกินควร ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับธุรกรรมที่เป็นบริการพื้นฐาน เพื่อช่วยลดความแตกต่างของค่าบริการและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในวงกว้าง
สำหรับร่างหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานค่าบริการและการให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม รวม 15 รายการ ตัวอย่างเช่น ค่าขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) จากเดิม 200 บาทต่อฉบับ ให้แบ่งเป็น แบบกระดาษ ย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ไม่เกิน 100 บาทต่อครั้ง (ครั้งละไม่เกิน 3 บัญชี) ย้อนหลังมากกว่า 12 เดือน ไม่เกิน 200 บาทต่อบัญชี ส่วนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ไม่คิดค่าบริการ ย้อนหลังมากกว่า 12 เดือน ไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชี, ค่าขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ไม่เกิน 100 บาทต่อครั้ง ส่วนค่าจัดส่งเอกสาร ค่าไปรษณีย์ เรียกเก็บตามที่จ่ายไปจริง
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก จากเดิม 50 บาทต่อเดือน เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 20 บาทต่อเดือนสำหรับบัญชีเงินฝาก ทุกประเภท โดยต้องไม่กำหนดให้บัญชีที่มียอดคงเหลือมากกว่า 2,000 บาทและไม่เคลื่อนไหวน้อยกว่า 1 ปีติดต่อกัน เป็นบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ค่าแรกเข้าและค่ารายปี สำหรับบัตรเอทีเอ็มพื้นฐาน เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน 150 บาทต่อปี และสำหรับบัตรเดบิตพื้นฐาน จากเดิมค่าธรรมเนียมแรกเข้าเริ่มต้น 100 บาทต่อปี ค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มต้น 200 บาทต่อปี ไม่เกิน 200 บาทต่อปี โดยต้องจัดให้มีบริการบัตรพื้นฐานแก่ลูกค้า โดยมีอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่กำหนด
ค่าบริการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต จากเดิม 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 2– 2.5 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน ค่าข้ามเขตและค่าคู่สายของบริการธุรกรรมการชำระเงิน เช่น การฝาก/ถอน/โอนเงินที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมธนาคารเดียวกัน เขตสำนักหักบัญชีเดียวกันฝากฟรี ต่างจังหวัดหักค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20 บาท ต่างธนาคารเริ่มต้นที่ 50 บาท การฝาก/ถอน/โอนเงินที่สาขา การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในต่างจังหวัด และการฝากเช็ค เปลี่ยนเป็นไม่เรียกเก็บค่าบริการ โดยต้องจัดให้มีบริการ ฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน ที่เครื่อง ATM/CDM และสาขา ข้ามเขตสำนักหักบัญชีหรือข้ามจังหวัดแก่ลูกค้า เป็นต้น