เพราะอุบลฯ ไม่ใช่บุรีรัมย์ ถนนเลี่ยงเมืองแค่ 4 เลน ชาวเน็ตชี้เพราะไม่มีนายกฯ

เพจ "UBON NOW อุบลนาว" ตั้งคำถาม ถนนเลี่ยงเมืองอุุบลรถกว่า 3 หมื่นคันแค่ถนน 4 เลนยังไม่มีโครงการ ส่วนบุรีรัมย์แค่ 2 หมื่นคันขยายถนนเป็น 10 เลน ชาวเน็ตท้อ เพราะไม่มีนายกรัฐมนตรี
วันนี้ (13 เม.ย.) เฟซบุ๊กเพจ "UBON NOW อุบลนาว" โพสต์ภาพเปรียบเทียบถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีปริมาณการจราจร 36,692 คันต่อวัน เป็นถนน 4 เลน แต่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์มีปริมาณการจราจรน้อยกว่า เพียง 23,240 คันต่อวัน กลับพบว่ามีโครงการขยายถนนเป็น 10 ช่องจราจร โดยโพสต์ข้อความระบุว่า "จากประเด็นโครงการก่อสร้าง ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ 2.8 กิโลเมตร งบประมาณ 450 ล้านบาท ขยายถนนขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางคู่ขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจร เป็นที่น่าสนใจว่าถนนสายนี้มีการจราจร 23,240 คัน/วัน แต่กลับได้ถนนใหญ่โตอลังการ
พอหันกลับมาที่บ้านเราอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีมีการจราจร 36,692 คัน/วัน แต่กลับยังไม่มีโครงการเลย"
ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น
- ถนน 10 ช่องจราจร เพื่อระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน สงสัยว่าถนนที่เชื่อมต่อจากนั้นไปจะรับรถได้ขนาดใหน มันจะไม่เป็นคอขวดหรือ หรือว่าเป็นถนนทำไว้สำหรับนายกฯ, ครม.เดินทางกลับบ้าน
- ประเทศไทยเคยมีบรรหารบุรี ตอนนี้มีอนุทินบุรี เพิ่มมาอีก 1
- บุรีรัมย์เมืองนายกรัฐมนตรี อาจมีการพัฒนารวดเร็วเป็นธรรมดา
- กะสิโพดดดด ระบายรถไปไสน่ะ ไปบุรีรัมย์ก็บ่อย ไม่เคยเจอรถติดเลย
- ส.ส.อุบลฯ ก็รู้อยู่ ตั้งจังหวัดมา 200 กว่าปี ได้แค่นี้จะไปโทษใคร เลือกเอง
- จะเอาอะไรไปสู้เขา เขาว่าที่เมืองหลวงแห่งใหม่นะ เราก็อยู่ของเรา เจริญตามศักยภาพ
- นักการเมืองบุรีรัมย์เขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนบ้านเราหลายก๊กหลายเหล่า
- บอกเผินๆ ง่าย เขาพัฒนาถนนรอบจังหวัดมาหลาย 10 ปีแล้ว ผมชื่นผมนะครับ วิถีบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณมาพัฒนา อยู่โคราชบางทียังอายเลยถนนดีสู้บุรีรัมย์ไม่ได้เลยบางเส้น
- แนวคิดการพัฒนาขึ้นอยู่กับนายกฯ บ้านเรา อยากทำอะไรแบบไหน งบอุบลฯ เรามีเยอะเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับมายด์เชตของผู้นำแต่ละจังหวัด
- ต่างกันเนาะ เอาไปถมอยู่จังหวัดเดียว
- อุบลฯ ไม่มีนายกฯ ไง คิดง่ายๆ