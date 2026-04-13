สงกรานต์ไทยดังไกลถึงมาเลเซีย ศูนย์การค้าดังจัดงาน 10 วัน สถานทูตไทยร่วมจัด-กระชับสัมพันธ์ 70 ปี

ศูนย์การค้าวัน อูตามา ย่านดามานซารา ประเทศมาเลเซีย จัดงานสงกรานต์ 10 วัน โดยมีสถานทูตไทยฯ ร่วมจัดด้วย กระชับความสัมพันธ์ 70 ปีไทย-มาเลเซีย ในงานมีโซนเล่นน้ำ ดีเจ คอนเสิร์ต การออกร้านสินค้าไทยและร้านอาหารไทย คาดผู้เข้าร่วมงานกว่า 8 หมื่นคน
วันนี้ (13 เม.ย.) ที่ประเทศมาเลเซีย ได้จัดเทศกาลสงกรานต์ในมาเลเซีย ประจำปี 2569 (Malaysia’s Premier Songkran Festival 2026) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับบริษัท อีคิว โซลูชัน (EQ Solutions) และศูนย์การค้าวัน อูตามา ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ (1 Utama Shopping Centre) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 19 เม.ย. 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. ที่ลานฟอร์คอร์ต (Forecourt) ศูนย์การค้าวัน อูตามา ในเขตดามานซารา (Damansara) รัฐสลังงอร์ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา
น.ส.ลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดเทศกาลฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในฐานะตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทยในองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2023 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่าเริง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการเริ่มต้นใหม่ ตลอดจนเป็นเวทีถ่ายทอดขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่สายตาชาวโลก สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศที่ดำเนินไปในทุกมิติและครอบคลุมทุกทิศทางเพื่อเสริมสร้างบทบาทเชิงรุกและมียุทธศาสตร์ของไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลกในปี 2569 อาทิ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (WBG) ประจำปี 2026 และงานมหกรรมพืชสวนโลก ประจำปี 2026
พร้อมกันนี้ ยังผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย มุ่งสู่ปีที่ 70 ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซียในปี 2570 ร่วมกันอย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ เฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำและพลังงาน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและมิตรประเทศไทยร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทย
นายโกบินด์ สิงห์ ดีโอ รมว.ดิจิทัลมาเลเซีย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย เขตดามานซารา กล่าวย้ำถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นจากรากฐานของประเพณีและวิถีชีวิตร่วม ความเชื่อมโยงระดับประชาชน ตลอดจนความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งได้นำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการทูตระหว่างสองประเทศ พร้อมขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยที่ร่วมแบ่งปันประเพณีอันงดงามของเทศกาลสงกรานต์ให้มิตรประเทศ รวมถึงมาเลเซีย
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยเล็งเห็นถึงความนิยมวัฒนธรรมไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย ซึ่งในปี 2568 มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 100,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ได้แก่ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การรำวงเริงสงกรานต์ การรำวงกลองยาวโดยสมาคมชาวสยามกลันตันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ (PESILA) การเล่นน้ำสงกรานต์ การรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการแต่งกายด้วยชุดไทย
พร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญ “พระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลภูวดลสันติ” มาประดิษฐานให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยกว่า 40 ร้านค้า และสินค้าไทยกว่า 50 ร้านค้า ขณะที่กิจกรรมหลักมีทั้งโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่ ที่เปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป การแสดงดนตรีจากดีเจและคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมทั้งเกมและกิจกรรม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8 หมื่นคน
อนึ่ง สำหรับการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยังศูนย์การค้าวัน อูตามา จากสถานีกลางเคแอล เซ็นทรัล (KL Sentral) ให้เดินออกไปที่ทางเดิน ด้านข้างร้านแมคโดนัลด์ เมื่อถึงโถงด้านซ้ายมือ จะมีทางเชื่อมไปยังสถานีมิวเซียมเนการา (Muzium Negara) สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายกาจังไลน์ (MRT Kajang Line) ไปลงที่สถานีบันดาร์ อูตามา (Bandar Utama) ซึ่งจะมีทางเชื่อมไปยังศูนย์การค้าวัน อูตามา โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือบริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันก็ได้