xs
xsm
sm
md
lg

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงมาเลเซีย ศูนย์การค้าดังจัดงาน 10 วัน สถานทูตไทยร่วมจัด-กระชับสัมพันธ์ 70 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจาก Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur?
ศูนย์การค้าวัน อูตามา ย่านดามานซารา ประเทศมาเลเซีย จัดงานสงกรานต์ 10 วัน โดยมีสถานทูตไทยฯ ร่วมจัดด้วย กระชับความสัมพันธ์ 70 ปีไทย-มาเลเซีย ในงานมีโซนเล่นน้ำ ดีเจ คอนเสิร์ต การออกร้านสินค้าไทยและร้านอาหารไทย คาดผู้เข้าร่วมงานกว่า 8 หมื่นคน

วันนี้ (13 เม.ย.) ที่ประเทศมาเลเซีย ได้จัดเทศกาลสงกรานต์ในมาเลเซีย ประจำปี 2569 (Malaysia’s Premier Songkran Festival 2026) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับบริษัท อีคิว โซลูชัน (EQ Solutions) และศูนย์การค้าวัน อูตามา ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ (1 Utama Shopping Centre) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 19 เม.ย. 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. ที่ลานฟอร์คอร์ต (Forecourt) ศูนย์การค้าวัน อูตามา ในเขตดามานซารา (Damansara) รัฐสลังงอร์ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา

น.ส.ลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดเทศกาลฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในฐานะตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของไทยในองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2023 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่าเริง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการเริ่มต้นใหม่ ตลอดจนเป็นเวทีถ่ายทอดขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่สายตาชาวโลก สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศที่ดำเนินไปในทุกมิติและครอบคลุมทุกทิศทางเพื่อเสริมสร้างบทบาทเชิงรุกและมียุทธศาสตร์ของไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลกในปี 2569 อาทิ การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และกลุ่มธนาคารโลก (WBG) ประจำปี 2026 และงานมหกรรมพืชสวนโลก ประจำปี 2026

พร้อมกันนี้ ยังผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย มุ่งสู่ปีที่ 70 ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - มาเลเซียในปี 2570 ร่วมกันอย่างมั่นคงยั่งยืน นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ เฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำและพลังงาน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและมิตรประเทศไทยร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทย

นายโกบินด์ สิงห์ ดีโอ รมว.ดิจิทัลมาเลเซีย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย เขตดามานซารา กล่าวย้ำถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นจากรากฐานของประเพณีและวิถีชีวิตร่วม ความเชื่อมโยงระดับประชาชน ตลอดจนความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งได้นำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทางการทูตระหว่างสองประเทศ พร้อมขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชนชาวไทยที่ร่วมแบ่งปันประเพณีอันงดงามของเทศกาลสงกรานต์ให้มิตรประเทศ รวมถึงมาเลเซีย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยเล็งเห็นถึงความนิยมวัฒนธรรมไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย ซึ่งในปี 2568 มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 100,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ได้แก่ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การรำวงเริงสงกรานต์ การรำวงกลองยาวโดยสมาคมชาวสยามกลันตันในกรุงกัวลาลัมเปอร์ (PESILA) การเล่นน้ำสงกรานต์ การรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการแต่งกายด้วยชุดไทย

พร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญ “พระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลภูวดลสันติ” มาประดิษฐานให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยกว่า 40 ร้านค้า และสินค้าไทยกว่า 50 ร้านค้า ขณะที่กิจกรรมหลักมีทั้งโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่ ที่เปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป การแสดงดนตรีจากดีเจและคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมทั้งเกมและกิจกรรม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8 หมื่นคน

อนึ่ง สำหรับการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไปยังศูนย์การค้าวัน อูตามา จากสถานีกลางเคแอล เซ็นทรัล (KL Sentral) ให้เดินออกไปที่ทางเดิน ด้านข้างร้านแมคโดนัลด์ เมื่อถึงโถงด้านซ้ายมือ จะมีทางเชื่อมไปยังสถานีมิวเซียมเนการา (Muzium Negara) สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายกาจังไลน์ (MRT Kajang Line) ไปลงที่สถานีบันดาร์ อูตามา (Bandar Utama) ซึ่งจะมีทางเชื่อมไปยังศูนย์การค้าวัน อูตามา โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือบริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันก็ได้

ภาพจาก Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur?








+3