เผยเกณฑ์ทหารปี 69 สมัครใจรับใช้ชาติ 2.7 หมื่นนาย เรียกเกณฑ์ลดลง 5.5 พันนาย

กองทัพบกเผยผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี 69 มีชายไทยสมัครใจรับใช้ชาติกว่า 2.7 หมื่นนาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.5 พันนาย จากยอดเรียกเกณฑ์ 6.2 หมื่นนาย ทำเอาปีนี้ยอดเรียกเกณฑ์ลดลงกว่า 5.5 พันนาย พบลงกองทัพบกมากสุดกว่า 2 หมื่นนาย
วันนี้ (13 เม.ย.) กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ได้รายงานผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เม.ย. 2569 (เว้นวันที่ 6 เม.ย.) ว่า ในปีนี้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการ รวม 27,698 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของยอดเรียกเกณฑ์ โดยปีนี้มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทั้งสิ้น 434,778 นาย มียอดเรียกเกณฑ์ 62,318 นาย ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,504 นาย
สำหรับผู้สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการรวม 27,698 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของยอดเรียกเกณฑ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 1,508 นาย โดยแยกเป็น กองทัพบก 20,031 นาย กองทัพเรือ 3,871 นาย และกองทัพอากาศ 3,796 นาย สะท้อนถึงแนวโน้มการสมัครใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพ ทั้งนี้ การดำเนินการตรวจเลือกในปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
กองทัพบกขอขอบคุณชายไทยทุกนายที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของกำลังสำคัญในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ อันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศต่อไป