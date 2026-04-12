ประมวลภาพ : ข้าวสารเปิดฉากสงกรานต์ 69 วันแรกคึก! นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำ ทะลุร้อน 40 องศา ย้ำกติกา “ปลอดโป๊-ปลอดแป้ง”

ถนนข้าวสารเริ่มเทศกาล Khao San World Water Festival 2026 วันแรกสุดคึกคัก ทั้งไทย-ต่างชาติร่วมสาดน้ำท่ามกลางอากาศร้อนจัด พร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยและจัดระเบียบทางเดิน ลดแออัด
วันนี้ (12 เม.ย.) บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์บนถนนข้าวสารในวันแรกของการจัดงาน Khao San World Water Festival 2026 เมื่อวันที่ 12 เมษายน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความคึกคักไม่ต่างจากจุดท่องเที่ยวหลักอื่น ๆ โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาร่วมเล่นน้ำอย่างต่อเนื่อง แม้อุณหภูมิช่วงบ่ายจะพุ่งสูงแตะระดับกว่า 40 องศาเซลเซียส
เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบพื้นที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเท้าแบบทางเดียว (One Way) ให้เข้าสู่พื้นที่จากถนนจักรพงษ์ และออกทางถนนตะนาว บริเวณแยกคอกวัว เพื่อลดความแออัดและป้องกันการเกิดจุดคับคั่ง ขณะเดียวกันมีการปิดการจราจรโดยรอบพื้นที่จัดงาน ครอบคลุมถนนข้าวสาร จักรพงษ์ ตะนาว ตานี และรามบุตรี
สำหรับแนวทางการจัดงานปีนี้ ยังคงเน้นมาตรการสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง และใช้น้ำอย่างประหยัด” โดยห้ามใช้ดินสอพอง งดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ กำหนดช่วงเวลาเล่นน้ำในพื้นที่ถนนข้าวสารเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้