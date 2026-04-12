เซ็นทรัลเวิลด์เดือด! แห่สาดน้ำกลางกรุง แฟนเพลงล้นงานสงกรานต์ คอนเสิร์ตจัดเต็ม

12 เม.ย.69 ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แน่นขนัด คนไทย-ต่างชาติร่วมคลายร้อนท่ามกลางอากาศร้อนระอุ จัดโซนเล่นน้ำขนาดใหญ่พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินดัง บรรยากาศคึกคักแต่ยังคงความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาตั้งแต่ช่วงบ่าย หลังประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมคลายร้อน ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบหนาแน่นไปด้วยผู้เข้าร่วมงาน
ทางผู้จัดได้ปรับพื้นที่ลานด้านหน้าให้เป็นโซนกิจกรรมทางน้ำขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งระบบเสียงและเวทีเพื่อสร้างความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง มีจุดให้บริการน้ำและอุปกรณ์สำหรับร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเล่นน้ำอย่างสุภาพ เน้นความสนุกในกรอบที่เหมาะสม ไม่มีการใช้แป้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกระจายกำลังดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งงาน
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน “Central World Songkran Festival” คือการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังที่สลับขึ้นเวทีสร้างความคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น โจอี้ บอย, เจฟ ซาเตอร์ และ URBOYTJ ท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้าร่วมชมอย่างล้นหลาม ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความสนุกสนานในรูปแบบเฟสติวัลใจกลางเมือง
ขณะเดียวกัน สภาพการจราจรโดยรอบพื้นที่ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติ ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกได้สะดวกทั้งระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล โดยคาดว่าตลอดช่วงวันหยุดเทศกาล จะยังคงมีผู้คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง