ประมวลภาพ :สีลมแตก! นักท่องเที่ยวไทย-เทศแน่นถนน เล่นน้ำสงกรานต์วันแรกคึกคัก ท่ามกลางมาตรการเข้ม

บรรยากาศสงกรานต์ 12 เม.ย.69 ถนนสีลม เขตบางรัก คึกคักตั้งแต่ช่วงบ่าย ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมเล่นน้ำแน่นพื้นที่ เจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัย ภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ต่างชาติประทับใจ ดันสีลมยังครองแลนด์มาร์คยอดนิยม
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมา พื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำกันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
โดยตลอดแนวถนนสีลม เจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรเพื่อจัดเป็นพื้นที่เล่นน้ำโดยเฉพาะ ทำให้ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ผู้ร่วมงานต่างพกพาปืนฉีดน้ำ ถังน้ำ และอุปกรณ์เล่นน้ำหลากสีสัน สร้างสีสันและความสนุกสนาน ขณะที่เสียงเพลงจากเวทีและร้านค้าตลอดสองฝั่งถนนช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้มีความคึกคักในลักษณะงานเฟสติวัล
ในด้านการดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก ห้ามนำแป้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุรุนแรง ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายรายระบุว่า รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศการเล่นน้ำและความเป็นมิตรของคนไทย ส่งผลให้ถนนสีลมยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการเล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี