เช็กด่วน! บางแสนจัดระเบียบวันไหล 16-17 เม.ย. ห้ามรถเครื่องเสียง-รถบรรทุกน้ำเข้า 3 ถนนหลัก

คนสายเที่ยว-สายเล่นน้ำต้องเช็กให้ดี เมื่อเทศบาลเมืองแสนสุขออกมาตรการเข้ม “วันไหลบางแสน” 16-17 เม.ย. สั่ง “ห้าม” รถเครื่องเสียงและรถบรรทุกน้ำเข้า 3 เส้นทางหลัก แก้ปัญหาเสียงดัง-รถติดยาว หวังคืนความสนุกแบบไม่เดือดร้อนใคร
วันนี้ (12 เม.ย.) กลายเป็นประเด็นที่คนรักงานเทศกาลต้องฟัง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม” นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงมาตรการการจัดการจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วง “วันไหลบางแสน” วันที่ 16-17 เมษายน 2569 เพื่อแก้ปัญหาเสียงดังและการจราจรที่เป็นอัมพาต 3 เส้นทางหลักที่ "ห้าม" รถเครื่องเสียงและรถเล่นน้ำเข้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศบาลเมืองแสนสุข มีมติไม่อนุญาตให้ รถเครื่องเสียง และ รถกระบะบรรทุกถังน้ำเพื่อเล่นน้ำ เข้าสู่พื้นที่ดังต่อไปนี้
1.ถนนเนตรดี (เส้นทางมุ่งสู่หาดวอนนภา)
2.ถนนลงหาดบางแสน
3.ถนนข้าวหลาม หมายเหตุ: รถยนต์ทั่วไปที่ไม่ใช่รถเล่นน้ำหรือรถเครื่องเสียง ยังคงสามารถสัญจรเข้าสู่หาดบางแสนได้ตามปกติ
โดย นายกฯ ตุ้ย ได้ระบุถึงเหตุผลสำคัญที่ต้องบังคับใช้มาตรการนี้ ซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เพื่อลดมลภาวะทางเสียงเพราะในปีที่ผ่านมา กลุ่มรถเครื่องเสียงมีการเปิดมินิคอนเสิร์ตบนถนนจนถึงช่วงเวลา 03.00 - 04.00 น. สร้างความเดือดร้อนรำคาญและผิด และเพื่อ กำหนดตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข เปิดทางฉุกเฉินสู่โรงพยาบาล โดยเฉพาะถนนลงหาดบางแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำเป็นต้องมีเส้นทางที่รถฉุกเฉินและผู้ป่วยเข้าถึงได้ตลอดเวลา และแก้ปัญหาจราจรเป็นอัมพาต เพื่อป้องกันการจอดรถแช่เพื่อสาดน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรายอื่นที่ไม่สามารถสัญจรได้
สำหรับ รถกระบะบรรทุกน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาตามความเหมาะสม หากปริมาณรถใน 3 เส้นทางหลักเริ่มหนาแน่นเกินไป จะทำการปิดถนนสุขุมวิทบริเวณทางลงทั้ง 3 เส้นทาง ช่วงเวลาที่คาดการณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 16 และ 17 เมษายน โดยมีวิธีการ จะมีการคัดกรองรถที่จะลงสู่ชายหาดอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้
พร้อมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทางเทศบาลเมืองแสนสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แสนสุข, เสม็ด, ศรีราชา และเมืองชลบุรี จะถือปฏิบัติกฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎ เพื่อให้งานวันไหลบางแสนปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเรียบร้อยสำหรับทุกคน
ทั้งนี้ นายกฯ ตุ้ย ได้ทิ้งท้ายขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าใจและให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมและแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ทุเลาลง